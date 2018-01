El PSPV acusa a Montoro de "querer chantajear" a las comunidades autónomas "poniendo en riesgo su viabilidad"

28/01/2018 - 12:24

El PSPV-PSOE ha acusado este domingo al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de "querer chantajear a las comunidades autónomas poniendo en riesgo su viabilidad", al "no haberles entregado a cuenta la cantidad prometida" en julio del año pasado.

VALÈNCIA, 28 (EUROPA PRESS)

Por ello, el grupo socialista en el Congreso de los Diputados ha presentado este domingo una Proposición No de Ley (PNL) sobre financiación autonómica para instar al Gobierno central a que de forma "inmediata" efectúe estas entregas a las comunidades, según ha informado el PSPV en un comunicado.

En este sentido, la diputada y portavoz de Hacienda en la cámara baja, Patricia Blanquer, ha exigido al presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, que "cumpla con su palabra", deje de "castigar" a los valencianos y de forma "inmediata" abone los 1.500 millones de la liquidación de 2016 y los 353 millones de las entregas a cuenta "ya comprometidas con la Comunitat".

"La irresponsabilidad de este Gobierno es inadmisible e imperdonable, porque no estamos hablando de dinero: estamos hablando de ciudadanos que necesitan recibir atención sanitaria, educación, estamos hablando de que las comunidades puedan seguir ofreciendo servicios de calidad", ha reivindicado la socialista.

Ha advertido así que "no se puede permitir que el Gobierno se excuse en la falta de aprobación de los presupuestos de 2018 para no realizar estos ingresos clave para las comunidades autónomas, a los que ya se comprometió en julio de 2017".

CUESTIÓN DE "VOLUNTAD POLÍTICA"

La diputada ha instado a Montoro a que "acabe con las excusas y chantajes" y aplique soluciones con independencia de que se aprueben o no los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este ejercicio. "Estamos reivindicando lo que es justo y no vamos a permitir que se nos siga maltratando, porque la situación económica en la Comunitat ha mejorado y, por tanto, no es cuestión de números o de recursos, sino de voluntad política", ha subrayado.

Por otro lado, la portavoz de Hacienda ha recordado que "el 17 de enero de 2017, Rajoy se comprometió en la Conferencia de Presidentes a presentar la actualización del modelo de financiación autonómica antes de que finalizara el año, un compromiso que no ha cumplido", al tiempo que "también se comprometió en julio a incrementar la financiación de las comunidades autónomas en 4.700 millones de euros para 2018", algo que "tampoco ha cumplido".