Millán Mon defiende que la UE se implique "más" para frenar el declive demográfico y apela a la "sensibilización"

28/01/2018 - 12:28

Llama a buscar "fórmulas equilibradas de divorcio" con Reino Unido: "No nos interesa un 'Brexit' muy duro y a los británicos tampoco" Subraya que los Caminos de Santiago viven "un auténtico renacimiento internacional" y augura un Xacobeo "extraordinario" en 2021

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 (EUROPA PRESS)

El eurodiputado gallego del PP Francisco Millán Mon defiende que la Unión Europea (UE) debería implicarse "más" para enfrentar el problema del declive demográfico, que afecta de forma significativa a Galicia, y ha apelado a la "sensibilización", en la que, garantiza, "se está trabajando".

"Estamos sensibilizando a la UE porque es una auténtica amenaza para muchas regiones, aunque en otros países es menos grave", ha explicado Millán Mon, en una entrevista con Europa Press, en la que ha señalado que es preciso intentar que en los criterios de reparto de fondos "se tenga en cuenta la situación de declive demográfico" que afecta a algunas regiones.

Ésta es una de las numerosas "cuestiones" que "preocupan" a Millán Mon, quien debido a su presencia en la Comisión de Pesca sigue también con atención los acuerdos con Marruecos, Mauritania, y las negociaciones para el acuerdo con Guinea Bissau; así como los pasos que se dan en el marco del 'Brexit'.

Aunque el 'Brexit' también acarrea "oportunidades" porque hay "cartas que se vuelven a barajar", el eurodiputado incide en el "enorme impacto político" y en el "riesgo económico y social" que conlleva el camino hacia la salida del Reino Unido de la Unión Europea. En el foco están las relaciones comerciales o el turismo, pero la afección a la pesca es especialmente significativa para Galicia.

"Los británicos tienen que darse cuenta de que no pueden quedarse totalmente con sus aguas y seguir exportando productos pesqueros a nuestros mercados. Debieran tener sentido común", ha manifestado, antes de incidir en la necesidad de buscar "un acuerdo equilibrado".

"FÓRMULAS EQUILIBRADAS DE DIVORCIO"

"A nosotros no nos interesa un 'Brexit' muy duro y a los británicos tampoco en absoluto. Debemos buscar fórmulas equilibradas de divorcio y es necesario que, para el futuro, tengamos una relación fluida donde puedan seguir los intercambios comerciales y de cooperación", ha reflexionado, antes de subrayar que hay cuestiones claves sobre la mesa. Por ejemplo, en materia de seguridad, "el desafío terrorista".

Sobre la mesa sitúa también otros "dos temas importantes que afectan a Europa, España y Galicia": cómo van a ser las futuras perspectivas financieras tras la marcha de Reino Unido y de los recursos que aportaba para el presupuesto comunitario (unos 12.000 millones de euros anuales) y la reforma de la política agraria común (PAC).

CAMINOS DE SANTIAGO Y XACOBEO

Por su "carácter de diplomático", como él mismo subraya, y su presencia en la Comisión de Asuntos Exteriores, Millán Mon también está "muy metido" en estos asuntos. De plena actualidad, ha subrayado que está "pendiente" de cómo evoluciona la situación de Venezuela, tras la expulsión del embajador español, Jesús Silva Fernández.

También es copresidente del Intergrupo creado para el Desarrollo del Turismo Europeo, Patrimonio Cultural, Caminos de Santiago y otras Rutas Culturales Europeas, y augura que el próximo Xacobeo de 2021 será "extraordinario".

Consciente de que el Gobierno que dirige Alberto Núñez Feijóo "está poniendo todo el énfasis en una preparación ambiciosa" de esta cita, ha asegurado que él "contribuye" en la medida de lo posible a la difusión de los Caminos de Santiago, que viven ahora "un auténtico renacimiento internacional".

Millán Mon ha aludido a las elevadas cifras de peregrinos y a los múltiples países de procedencia para concluir que, "tras siglos de declive, en los últimos 30 años se está viviendo un renacimiento de los Caminos que no parece que tenga límites".

"LA UNIÓN EUROPEA ES COMO UN OPNI"

Ajeno a la polémica generada en Galicia al trascender la postura de la también eurodiputada gallega Lídia Senra (integrada en el GUE/NGL)sobre las vacunas, Millán Mon considera que "no tuvo impacto" en el ámbito europeo e incide que "no son muchos" los que "comparten" una visión "negativa" de las vacunas.

Defensor de que Galicia está "profundamente relacionada con la Unión Europea", admite que los ciudadanos aún ven con distancia las instituciones en Europa, una cuestión que lamenta.

"La Unión Europea es como un O.P.N.I., un objeto político no identificado. No es un ovni, pero sí un 'opni'", ha comparado, convencido de que en ello influyen la variación de países o los cambios "a golpe de tratado", pero también que "la asignatura europea" y sus numerosas instituciones no resultan "fáciles".

Para paliar esta situación, apuesta por profundizar en la educación y propone la introducción de asignaturas ligadas a la UE que puedan permitir a los jóvenes conocerla en profundidad.

NO VE "DIFICULTADES" EN EL LIDERAZGO DE RAJOY

El eurodiputado pontevedrés, a quien une con su jefe de filas y presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, una relación familiar, puesto que es su cuñado, ve "muy bien y muy fuerte" el partido en Galicia y también en España, pese a los problemas ocasionados por los "irresponsables líderes catalanes", con Carles Puigdemont al frente.

A Rajoy lo ve "animado" y reivindica sus logros económicos frente a la "herencia recibida" del anterior Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

"Hubo contratiempos y dificultades por estos irresponsables líderes catalanes que han montado un número totalmente anacrónico violando la Constitución y la propia arquitectura europea, que lo que busca es la integración y no favorecer secesiones disparatadas, pero Rajoy tiene temple. Lo encuentro animado y no veo dificultades en su liderazgo", ha proclamado.

Con vasta experiencia en Europa, sobre su futuro y si volverá a repetir en las listas para ser eurodiputado, prefiere no avanzar acontecimientos. "Me encuentro con fuerzas para hacer frente a los retos de ahora, no tengo tiempo para pensar en 2019", ha zanjado.