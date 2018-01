James Harding, exdirector de BBC News, estará en Madrid este jueves como ponente de la VI edición de Conversaciones Con

El director de BBC News entre 2013 y 2017, James Harding, será el ponente este jueves 1 de febrero en la sexta edición de 'Conversaciones Con', que organiza cada año la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra.

Según ha informado la institución educativa, Harding ofrecerá una ponencia titulada 'Freedom of expression in the internet age' ('Libertad de Expresión en la era de Internet'), en la Fundación Rafael del Pino (Madrid), donde será presentado por Borja Bergareche, de VocentoLab.

James Paul Harding (Londres, 1969) ha sido durante los últimos cuatro años el máximo responsable editorial de las redacciones de la BBC, hasta que el pasado mes de octubre anunció que renunciaría a su puesto en la BBC el 31 de diciembre de 2017 para fundar un nuevo proyecto periodístico.

Harding fue corresponsal del 'Financial Times' en China y delegado en Washington DC. En 2006 se incorporó a 'The Times', del que fue el director más joven. Bajo su dirección, el 'Times' fue nombrado en 2009 'Periódico del año' en los British Press Awards.

Sobre el periodista, la decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, Charo Sádaba, ha destacado las aportaciones de Harding al frente de BBC News con "su enfoque innovador de la información, la aplicación de la tecnología, su impulso de las slow news, la difusión a través de un mayor número de lenguas, o el lanzamiento de servicios como Reality Check para hacer frente a las noticias falsas".

"Lo más interesante de escuchar a Harding es por qué ha abandonado el puesto más importante del periodismo británico. Los expertos señalan que en su nuevo proyecto se da una triple liberación: institucional, temática y de formato, por lo que su intervención puede aportar mucho al futuro del periodismo", ha manifestado la profesora Sádaba.

'Conversaciones Con' es un foro organizado por un grupo de periodistas y la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, que, bajo el lema #CelebratingJournalism, quiere impulsar el periodismo de calidad.

"Tener a un periodista como James Harding es un privilegio: goza de una experiencia probada y mucho futuro por delante. La BBC es un referente a la hora de hablar sobre televisión pública", ha indicado la editora del foro, Ana Sánchez de la Nieta.

Las ediciones de 'Conversaciones Con' han contado con ponentes como David Levy (director del Oxford Institute for the Study of Journalism), Jill Abramsom (exdirectora de 'The New York Times'), el fotógrafo de guerra James Nachtwey, Paul Steiger ('ProPublica') y Marty Baron ('Washington Post').