Moreno apunta, ante el paro, que "el problema es el PSOE", frente a lo que destaca la "revolución económica del PP-A"

28/01/2018 - 14:56

El PP-A contempla que de los 600.000 puestos de trabajo que pretende crear en Andalucía, más de 200.000 sean para menores de 35 años

SEVILLA, 28 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha lamentado que en los datos de desempleo en Andalucía "el problema es el PSOE", frente a lo que ha destacado que el PP andaluz "está trabajando en una revolución económica para ofrecer a los andaluces un gobierno del empleo que cree 600.000 puestos de trabajo".

Moreno, que ha presidido este domingo una reunión de parlamentarios del PPandaluz de Sevilla, Córdoba, Cádiz y Huelva para analizar las propuestas deempleo del partido, ha señalado que el Gobierno de Rajoy "ha puesto enmarcha medidas y reformas que han supuesto una revolución en nuestra economía y la generación de empleo, con un crecimiento espectacular como no tiene ningún país de la UE, pero Andalucía desgraciadamente no cumple con esos objetivos, pues nuestra tierra crea empleo gracias a la inercia del Gobierno de Rajoy y a las reformas impulsadas por el Gobierno del PP, y no crea el empleo suficiente para ponernos en la media española y europea".

Así, ha recordado que en Andalucía "seguimos teniendo alrededor de un millón deparados, ocho puntos por encima de la media y, sin embargo, otras comunidades autónomas sí han conseguido prosperar", y ha añadido que "uno de cada cuatro parados de España es andaluz, tristemente".

"El problema de todo esto es el PSOE y sus 40 años de Gobierno en la Junta, no de los andaluces, que tienen talento, capacidad, riqueza y potencialidad", ha aseverado Moreno, para el que "hay una ecuación que no falla, que el PP es igual a empleo y el PSOE es igual a desempleo", ha dicho Moreno, que ha subrayado que "el PSOE dejó 5,2 millones más de parados cuando gobernó España, y con el PP se han creado dos millones de puestos de trabajo".

Así, considera que "el PP es el partido de la prosperidad y la firmeza económica; el Gobierno del PSOE nos hundido en la crisis, mientras que el Gobierno del PP nos ha sacado de ella", ha apuntado Moreno, quien ha lamentado que "en Andalucía, tras casi 40 años de socialismo, no hemos conseguido estar en la media española, ni en el conjunto del empleo, ni en el desempleo de la mujer ni el juvenil". "Desgraciadamente Andalucía no consigue nunca en ninguna de sus provincias acercarse lo más mínimo, pese al crecimiento del resto de España, a la media del conjunto de la nación".

200.000 PUESTOS PARA JÓVENES

En ese sentido, ha resaltado que el PP andaluz "está trabajando en una revolución económica como la que hizo y está haciendo Rajoy, para ofrecer a los andaluces un gobierno del empleo en Andalucía que cree 600.000 puestos de trabajo, 600.000 ilusiones y esperanzas, de los que más de 200.000 serían para menores de 35 años, para así evitar la fuga de talento de nuestros jóvenes".

Ha explicado que para conseguirlo "hacen falta reformas, entre ellas una reforma fiscal a gran escala, incluyendo reforma del tramo autonómico del IRPF y supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, y planes de estabilidad en el empleo y recolocación de personas afectadas por la crisis, un plan integral de empleo en formación, prevención e igualdad de oportunidades".