PSOE insta al alcalde a pedir a Rajoy financiación para que Jaén se comunique por tren con las capitales andaluzas

28/01/2018 - 15:37

El PSOE de Jaén ha exigido al alcalde de la capital, Javier Márquez (PP), que "pida al Gobierno de Rajoy financiación para que la ciudad se comunique por tren con todas las capitales andaluzas y mejore la primitiva conexión con Madrid".

JAÉN, 28 (EUROPA PRESS)

Así, el secretario general de los socialistas de la ciudad, Julio Millán, ha reclamado a Márquez que "establezca una interlocución directa con el Ministerio de Fomento para pedir que en los próximos Presupuestos del Estado figure una inversión ferroviaria digna para la provincia y de la ciudad", para la que reclama, en concreto, la conexión por tren con Granada.

Al respecto, Millán ha incidido en que con "la capital más próxima a Jaén" y "un gran referente para miles de jiennenses por cuestiones docentes, de servicios y laborales", no hay "conexión ferroviaria, ni siquiera en estudio", al tiempo que ha remarcado que esta línea con Granada serviría para mejorar la comunicación por tren con Almería y Málaga.

Según ha abundado Millán, en estos últimos años de gobierno del PP, "no sólo no se han abordado mejoras ferroviarias que beneficien a Jaén, sino que otras, como la conexión con Madrid vía alta velocidad emprendida por los socialistas en el marco del Plan 'Activa Jaén', quedó paralizada en 2011 con Rajoy, que tampoco continuó con los trabajos de actualización del trazado Jaén-Córdoba, ni impulsó el de Granada como contemplaba este plan".

"De los ocho servicios ferroviarios nuevos que impulsó el PSOE, los 117 millones para la alta velocidad para Jaén y otros 80 para nuevos ferrocarriles, pasamos a la nada más absoluta del PP en los presupuestos del Estado para la capital", ha criticado Millán, para quien el alcalde "tiene que decir por qué no alza la voz en Madrid contra los cero euros del PP en los PGE para la Jaén-Madrid".

El socialista ha agregado que, "ahora que el PP está tan interesado en el proyecto de la estación intermodal, lo suyo es que aproveche el tiempo y pida al ministro de Fomento una reunión para hablar del futuro ferroviario de la capital, y que en ella esté el secretario de Estado de Hacienda, el exalcalde (José Enrique) Fernández de Moya, que pelee la inclusión de partidas en los presupuestos de este año".

"Tener una intermodal a la que no llegan trenes, y menos los que Jaén merece, sería una triste paradoja", ha advertido Millán, para añadir que "está muy bien pedir a otras administraciones, pero, en la mejora de las comunicaciones ferroviarias, el gran déficit de esta ciudad, la competencia es del Gobierno del PP en Madrid". "Un alcalde que trabaja para todos no debería dudar en pedirle servicios de calidad para sus vecinos", ha comentado el socialista.

El secretario general del PSOE de la capital considera además que el PP está practicando una política "de antimovilidad sostenible" en la ciudad. "La peatonalización se está haciendo sin participación, de espaldas a los colectivos afectados, y no se acomete el control de las cuentas y la mejora del servicio de autobús urbano que nos cuesta anualmente en torno a un millón de euros a pesar de que su calidad se cuestiona a diario por los usuarios porque es un transporte del Medievo", ha comentado.

Asimismo, ha manifestado que la propuesta del PP para la estación intermodal en las afueras de la ciudad "desequilibra el modelo de ciudad cohesionado que recomiendan todos los planes de sostenibilidad urbana". "No es la opción que habría gustado al PSOE, pero ya que se empeñan en ponerla en marcha, que justifiquen al menos qué contenido le van a dar, porque la política ferroviaria del PP en la capital es nula", ha comentado Millán.

TRANVÍA

Además, el socialista ha criticado que, "inexplicablemente, el PP sigue protagonizando vergonzosas fotos y declaraciones en contra del tranvía ahora que tiene una propuesta de la Junta para ponerlo en marcha".

"Nadie en su sano juicio diría que no a una inversión de 120 millones de euros y a la propuesta de asumir el 40 por ciento del coste de explotación como ha puesto sobre la mesa de Márquez la Junta de Andalucía, y más si tiene un sistema de transportes urbano tan deficiente", ha dicho Millán, que cree que Márquez "no habla con sentido de gobierno, sino con ánimo de confrontación política, lo que demuestra que, en su casa, lejos de gobernar para los vecinos, que creen que esta oportunidad no se debe desaprovechar, gobierna el ala dura y rancia del PP de Fernández de Moya, el único jiennense que no se quiere subir al tranvía".

Millán ha concluido aseverando que "Márquez no puede titubear, ni tener complejos en este asunto en el que socialmente ya no cabe una marcha atrás", y ha apuntado que "al PP le puede más su sed de 'vendettas' políticas que su vocación de servicio público, y eso no lo entienden los vecinos de esta ciudad".