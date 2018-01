PSOE de Melilla ofrece asistencia jurídica a todo el personal sanitario tras las agresiones a médicos y enfermeros

28/01/2018 - 17:36

El PSOE de Melilla ha asegurado que va a prestar asistencia jurídica a todo el personal que esté vinculado a los servicios sanitarios ante las agresiones que están sufriendo médicos y enfermeros en la ciudad autónoma.

MELILLA, 28 (EUROPA PRESS)

Lo ha anunciado el secretario Ejecutivo de los socialistas locales, Fidel Moga, que ha señalado que dicha asistencia se la ofrecen no sólo al personal de Ingesa, sino "a aquel que no le ponen rostro, como son los servicios de seguridad o servicios de transportes sanitarios, que en 2017 sufrieron agresiones y que, para Robles, al parecer, no tienen que ver nada con el personal sanitario".

Una medida, ha apuntado el dirigente del PSOE, con la que pretenden evitar "la manipulación de las estadísticas" del Ingesa, y dar respuesta a la "impasividad" del director territorial del Ingesa, Francisco Robles, y al gerente, Pedro Villarroel, "que sólo utilizan palabras condenatorias, pero no toman medidas para frenan esta casi pandemia de agresiones al personal sanitario".

CENTRO DE DIFÍCIL DESEMPEÑO

Otra de las medidas que adoptarán los socialistas será interpelar a la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, solicitándole que califique al centro de salud de Polavieja como "de difícil desempeño".

"Emplazamos a Robles a que apoye nuestra petición y, de esta manera, dé respuesta a la reivindicación del personal sanitario", ha pedido Moga, dado que es una medida que considera factible. "Sólo hay que reunirse en mesa sectorial y tomar la decisión, el Ingesa tiene ahora mismo la capacidad de satisfacer a sus profesionales", ha explicado.

De hecho, Moga ha mostrado el Boletín Oficial de Aragón de agosto de 2017, en el que el Gobierno del PSOE en esa comunidad les ha dado a los centros de las ciudades de Teruel y la zona de Huesca la consideración de centros de difícil desempeño.