El PP apunta a la "nefasta gestión de la Junta" como causa de las contrataciones sin homologación en hospitales

28/01/2018 - 17:44

La diputada autonómica y portavoz de Sanidad del PP en el Parlamento de Andalucía, Catalina Montserrat García, ha localizado en la "nefasta gestión de la Junta de Andalucía" la polémica sobre la contratación de facultativos extracomunitarios en los hospitales sin tener la homologación.

JAÉN, 28 (EUROPA PRESS)

En una nota, García ha recordado la contratación de profesionales extracomunitarios en la Sierra de Cazorla, Segura y las Villas que no saben hablar español. Continúa señalando que el propio director gerente del Hospital San Juan de la Cruz, Antonio Resola, "reconoce que son cuatro los médicos contratados con titulación sin homologar".

La diputada popular expone que "la homologación garantiza que la formación acreditada por el profesional extracomunitario es igual que la formación del médico español: en caso contrario deberán completar la formación, por lo que si no existe homologación no deben trabajar".

Por todo ello, desde el PP se solicitará un Pleno monográfico para analizar la situación de la sanidad en Andalucía. "Preguntaremos a la consejera en el próximo Pleno y pediremos por escrito el numero de profesionales extracomunitarios que trabajan sin homologación en cada una de las provincias andaluzas; Ciudadanos no puede situarse de perfil en un tema como es la seguridad de la asistencia que reciben los jiennenses, el Partido Popular no lo ha hecho y no lo hará", ha concluido.

García ha repasado los indicadores que revelan la "mala" gestión del Gobierno de Susana Díaz ante la "grave crisis" del sistema sanitario público en Andalucia, "que sigue acumulando años de pésima gestión en política de personal, en políticas presupuestaria y en políticas de infraestructuras sanitarias".

En este sentido, ha subrayado que el pasado 25 de enero, en la Comisión Extraordinaria de Salud, la consejera Marina Álvarez calificó la muerte de una mujer después de doce horas sin que nadie se diera cuenta de su presencia en una camilla en las urgencias del Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda como un hecho "puntual". García ha lamentado que "ni la muerte de Aurelia en Úbeda ni la de Ángel en Antequera se tratan de hechos puntuales, sino de la desgraciada consecuencia de una nefasta y peligrosa gestión de la sanidad en nuestra comunidad autónoma".

La popular ha recalcado que "los andaluces asistimos a la negación continúa de Susana Díaz de la situación que viven los profesionales y los andaluces todos los días en los centros de salud y centros hospitalarios, urgencias colapsadas, falta de camas para realizar ingresos, salas de observación con horas de espera, horas para pruebas diagnósticas y horas para un diagnóstico, citas en Atención Primaria triplicadas en la misma hora para intentar cubrir la demanda y profesionales que hace meses denunciaron que no podían garantizar la seguridad de los cuidados que prestaban y la seguridad de los andaluces".