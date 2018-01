PSOE, sobre su propuesta para reprobar a Dancausa y la moción de Ahora Madrid: "Si es reprobada dos veces, que lo sea"

29/01/2018 - 11:48

Los socialistas apoyarán la moción de Ahora Madrid, posterior a la suya

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, que presentará en el Pleno de este miércoles una propuesta para reprobar a la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, ha confirmado este lunes que apoyará la moción de urgencia presentada con posterioridad por Ahora Madrid y que busca el mismo fin. "Si es reprobada dos veces que lo sea", ha afirmado el edil socialista Ramón Silva.

La reprobación que buscan los socialistas llega por el "ataque permanente a los derechos de los trabajadores, funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento", ha explicado la portavoz de la formación en rueda de prensa, Purificación Causapié, acompañada por los ediles Chema Dávila, Ramón Silva y Érika Rodríguez.

"Todos los acuerdos con sindicatos han sido cuestionados por la delegación del Gobierno; en el caso de la Comunidad de Madrid, se han establecido mejoras para trabajadores, mejoras que defendemos, pero pensamos que los trabajadores del Ayuntamiento también tienen derecho a mejorar sus condiciones", ha apostillado.

Así, Purificación Causapié ha especificado que son seis los acuerdos con sindicatos y Gobierno municipal "denunciados por la delegación del Gobierno". Además, ha hecho hincapié en que "ha habido una paralización de inversiones a propuesta de la delegación del Gobierno en esta ciudad". También ha recordado que Dancausa "está siendo investigada por cuestiones como Mercamadrid o por la venta de vivienda social a fondos buitre".

Respecto a la moción de Ahora Madrid firmada con posterioridad a su propuesta para obtener el mismo resultado, los socialistas han afirmado sentirse "sorprendidos", ya que el equipo de Gobierno podía haber realizado enmiendas a su propuesta, "que es la que se presentó en primer lugar, y como iniciativa normal".

No obstante, Causapié ha asegurado que "lo importante no es quién toma la iniciativa, sino qué posición tenemos". "Esperemos que no solo PP sino Cs lo apoyen, porque sino, estarán avalando una situación contraria a intereses de trabajadores del Ayuntamiento y de madrileños; quiero pensar que estamos todos de acuerdo", ha indicado.