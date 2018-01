Monago considera a Vara el "presidente aislado" en materia de financiación y le pide "alianzas" con otras CCAA

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha criticado la "estrategia errónea" y "perdedora" para la comunidad que a su juicio mantiene el jefe del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, en materia de financiación autonómica, al ser este último el "presidente aislado" en dicha temática por "no" ser capaz, ha dicho, de alcanzar "alianzas" con otras CCAA.

En este sentido, ha pedido a los socialistas de diferentes comunidades autónomas que "arreglen sus problemas", ya que como consecuencia de las relaciones actuales con otros líderes del PSOE en el país --ha dicho-- el Ejecutivo autonómico de Extremadura "no" es capaz de establecer las "alianzas" que a su juicio serían necesarias para abordar la negociación de la financiación de las CCAA, un tema en el que la región extremeña se juega, según ha incidido, el "futuro".

Sobre este respecto, ha criticado que Fernández Vara "no puede llegar a alianzas con Andalucía" porque "no se lleva" con la presidenta de dicha región, Susana Díaz; así como que tampoco "llega a alianzas con el 'eje del oeste'" debido a que "parece que no hay buena relación" con el presidenta asturiano, Javier Fernández.

"Yo entiendo que esto no es cómodo para el PSOE y para el Gobierno socialista (de Extremadura). (Vara) no puede llegar a alianzas con Andalucía, no se lleva con doña Susana Díaz. No llega a alianzas con el eje del oeste, no sé si es porque está Javier Fernández como presidente de Asturias, socialista, parece que no hay buena relación", ha espetado Monago, quien ha considerado que "tendrán que ponerse de acuerdo los socialistas e intentar llegar a una posición".

En rueda de prensa en Mérida este lunes, Monago se ha referido de este modo al debate sobre financiación autonómica previsto esta semana en la Asamblea de Extremadura, y sobre el cual ha criticado el formato y ha confiado en que, en todo caso, sea Fernández Vara el que comparezca para hablar sobre la cuestión.

Así, ha vuelto a considerar "un error de bulto" que se celebre un debate monográfico sobre dicho tema "sin conocer" antes el dictamen de los expertos en financiación autonómica elaborado ya en la Asamblea, ha recordado; y ha vuelto a apostar en esta línea por la articulación de una Ponencia en la Cámara legislativa extremeña en la que acudan dichos expertos y los grupos parlamentarios puedan escuchar sus "aportaciones".

Al respecto, ha criticado que los grupos de la Asamblea "no" pueden estar siendo "utilizados como el juguete del presidente aislado del PSOE extremeño en el conjunto de España", ya que a su juicio lo que debería producirse es una Ponencia en la Asamblea en la que los grupos escuchar a los expertos y luego practicar "aportaciones".

TOTUM REVOLUTUM

Al mismo tiempo, Monago ha criticado el "totum revolutum" en el que a su juicio trata de convertir Fernández Vara el tema de la negociación de la financiación autonómica, con la finalidad --entiende-- de hacer parecer que "se lidera algo" por parte del socialista cuando "no" se lidera "nada" en realidad.

En este sentido, ha apostado por que Vara ejerza "elementos de presión" de cara a la negociación de la financiación autonómica estableciendo alianzas con el "oeste" frente al "eje mediterráneo".

De este modo, el 'popular' ha alertado de que el presidente de la Junta está a su juicio "desnortado" en materia de financiación autonómica al reunirse, por ejemplo, con el secretario general PSdeG, Gonzalo Caballero, y "no" con el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, como según ha incidido él mismo sí que hizo la semana pasada.

También ha criticado al mismo tiempo que el Ejecutivo extremeño, según dice, haya cometido el "despropósito" de reunirse con el Gobierno valenciano cuando "Valencia está en el principio de ordinalidad y en que se prime la población" en la financiación autonómica, aspectos éstos en los que "no" sale beneficiada Extremadura, subraya.

Finalmente, Monago ha explicado que él se reunió el pasado viernes en Galicia con el presidente de dicha comunidad para "buscar puntos de confluencias de intereses" en materia de financiación autonómica entre dos regiones (Galicia y Extremadura) con "similitudes" en extensión y en envejecimiento de la población, ha señalado.

En este punto, el 'popular' ha recalcado su defensa de los principios de igualdad y solidaridad en materia de financiación autonómica.