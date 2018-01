Departamento de Turismo sanciona con 10.000 euros al propietario que ofertaba su VPO en Sopelana como piso turístico

29/01/2018 - 12:01

Alrededor de 2.000 viviendas de uso turístico figuran en el registro obligatorio del Gobierno Vasco

Alrededor de 2.000 viviendas de uso turístico figuran en el registro obligatorio del Gobierno Vasco

VITORIA, 29 (EUROPA PRESS)

El consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Alfredo Retortillo, ha informado este lunes de que su Departamento ha dado orden de cese de actividad de la Vivienda de Protección Oficial (VPO) de Sopelana que se ofertaba en un portal web como apartamento turístico, y ha iniciado un expediente sancionador de 10.000 euros porque la vivienda no figuraba en el registro obligatorio del Gobierno Vasco.

Retortillo ha presentado en una rueda de prensa celebrada en Vitoria unas jornadas sobre Ecoturismo, y ha sido preguntado por la apertura de un procedimiento investigador por parte del Departamento vasco de Vivienda, al detectar que una VPO de Sopelana se ofertaba en un portal web de viviendas de uso turístico.

Según ha explicado el titular de Turismo, su Consejería recibió una consulta del Departamento de Vivienda en los meses de octubre-noviembre sobre una vivienda en Sopelana que estaba ofertada como vivienda de uso turístico.

El consejero ha explicado que, al detectar que la vivienda que se ofertaba no estaba inscrita en el Registro obligatorio del Gobierno Vasco, su Departamento dio la orden de cese de actividad e inició un expediente sancionador de 10.000 euros, por no figurar en el citado registro.

Retortillo ha señalado que considera "grave" que no se cumpla con la ley y se oferte una vivienda de uso turístico "para obtener un rendimiento económico sin declarar esta actividad", pero considera "especialmente grave, desde un punto de vista ético y moral, el dedicar una Vivienda de Protección Oficial a esta actividad".

No obstante, ha aclarado que Turismo no establece un "control específico" sobre las VPO, sino que estas viviendas son controladas por el Departamento de Vivienda.

"Nosotros constatamos a Vivienda que no estaba en el registro e iniciamos la orden de cese e incoamos un expediente sancionador por haber ofertado la vivienda sin estar inscrito en el registro", ha insistido, para señalar que las sanciones que puede imponer cada Departamento son "independientes".

Asimismo, ha informado de que en el registro de viviendas de uso turístico del Gobierno Vasco figuran en la actualidad alrededor de 2.000, pero ha aclarado que esta cifra "no deja de moverse", porque gracias a los convenios firmados con los ayuntamientos de las tres capitales vascas y con Eudel, se está "sacando" del mismo a las viviendas que no cumplen las normativas municipales y se está "incrementando la presión sobre quienes no seguían el control".