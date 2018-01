Feijóo reclama que el gobierno piense en la financiación autonómica como si gestionase todas las competencias

29/01/2018 - 12:11

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, instó este lunes al Gobierno a que para su propuesta para el nuevo modelo de financiación autonómica piense como si gestionase propiamente todas las competencias de las comunidades autónomas. "¿Qué propondría el Gobierno central si el Ministerio de Sanidad es el responsable de la sanidad de toda España?", ejemplificó.

En un desayuno informativo en Madrid, Feijóo reclamó al Ejecutivo de Rajoy que piensen en "cómo haría el reparto" si gestionase servicios como la educación, sanidad y servicios sociales en toda España. Valoró que el Gobierno hará una propuesta "adecuada" poniéndose en la piel de las personas que administran las competencias autonómicas.

Por el contrario, el presidente gallego advirtió de que el gabinete de Rajoy tendrá "algunas dificultades" para sacar adelante un nuevo modelo si "intentan que todos los presidentes autonómicos aplaudan su propuesta".

Además, cargó contra las críticas de presidentes como el de la Generalitat Valenciana, Ximo Puigd, por la financiación cuando surgió de un pacto de su partido, el PSOE, "con el tripartito catalán de la época". "Me sorprende mucho que partidos que pactaron la financiación vigente le echen la culpa al Gobierno", insistió.

ACUERDO PP-PSOE

Además, recordó que a la Comunidad Valenciana "se le ayudó y mucho" cuando se le condonaron 11.000 millones de euros en intereses de la deuda. "Si yo fuese presidente de la Generalitat Valenciana, estaría mucho más a favor del presidente Rajoy que del presidente Zapatero", aseguró.

En todo caso, remarcó que se necesita que el PP y el PSOE se pongan de acuerdo y "sus cúpulas lleguen a un entendimiento" y "concreten una fórmula", pese a que "no es fácil" si se tiene en cuenta que los nuevos modelos "Siempre se han adoptado en momentos de bonanza económica".

Por último, preguntado si un modelo federal podría rebajar las pretensiones soberanistas, señaló que "nosotros tenemos un modelo federal" habida cuenta de que los presidentes autonómicos de España tienen "muchas más competencias" que los de cualquier land alemán.

Por último, en materia presupuestaria, dijo no encontrar "ninguna justificación" para que Ciudadanos y el PNV no apoyen las cuentas públicas de 2018. "No conozco a ningún presidente autonómico que me haya dicho que qué bien que no hay Presupuestos, todos están preocupados si hay", remachó.

