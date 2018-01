El Carnaval de Valladolid contará con un centenar de actividades, la principal novedad un desfile de escolares

29/01/2018 - 12:51

Enlaces relacionados Bizkaia actualiza el lunes sus tarifas en peajes con el nuevo límite de gasto con Gipuzkoa como principal novedad (30/12)

El Carnaval de Valladolid contará con un centenar de actividades repartidas por toda la ciudad, entre ellas como novedad un desfile de escolares que recorrerá el centro y tras el que se entregarán tres premios.

VALLADOLID, 29 (EUROPA PRESS)

Así lo han explicado la concejal de Cultura y Turismo, Ana Redondo, y la de Educación, Infancia e Igualdad, María Victoria Soto, quienes han presentado las principales actividades que se desarrollarán del 9 al 13 de febrero.

La principal novedad será un desfile que congregará a más de 1.000 alumnos de al menos ocho colegios de la ciudad que, junto a padres, familiares y un centenar de profesores, recorrerán entre las 11.00 y las 12.30 horas la calle Santiago, entre Zorrilla y la Plaza Mayor, acompañados por una charanga y la banda de la Escuela Municipal de Música, que amenizarán el recorrido.

Los participantes en el desfile podrán ganar tres premios, uno de ellos al disfraz colectivo, otro al colegio con más participantes y otro al disfraz individual.

Soto, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha explicado que han detectado que los colegios trabajan mucho el Carnaval y "es una lástima" que la ciudad no lo conozca, dado que hay algunos centros que incluso elaboran carrozas.

Así, se ha decidido organizar este desfile, en el que por el momento participarán el Centro de Educación Especial número 1 (Huerta del Rey), el José Zorrilla, el Rafaela María, el San Juan de Dios, El Pilar, Cristóbal Colón, Cardenal Mendoza y Antonio Machado, aunque podría ampliarse el número.

Por primera vez, ha destacado la concejal, participarán alumnos con necesidades especiales, que pocas veces pueden hacerlo "y también tienen derecho" en un actividad que además no tendrá un coste superior a los 1.000 euros.

MÁS DE 100 ACTIVIDADES

Por otro lado, el Ayuntamiento, con un presupuesto similar al del año pasado de unos 40.000 euros, ha programado un centenar de actividades en un Carnaval "muy potente" enfocado a los niños, jóvenes y las familias, el cual se extenderá también a la mayoría de los barrios, ha destacado Ana Redondo, quien ha incidido en que se han tenido en cuenta la práctica totalidad de las propuestas de las asociaciones y colectivos de la ciudad.

Uno de los principales centros en los que se desarrollará la actividad será en la Cúpula del Milenio, donde el 13 de febrero se celebrará el 'Entierro de la Sardina' con un espectáculo a cargo de Kull d'Sac.

Ana Redondo ha explicado que el año pasado este cierre de Carnaval se celebró en el entorno de San Pablo, pero el tiempo no acompañó, lo que fue "una lástima", y este año se trata de hacerlo en la Plaza del Milenio por si la meteorología no fuera buena trasladarlo a la Cúpula, que acogerá otras actividades a lo largo de estos días.

Entre las actividades hay música, pasacalles, teatro y conciertos que tendrán como escenarios principales la Plaza Mayor --donde también habrá carros de fuego--, Portugalete y el Pasaje Gutiérrez.

La jornada inaugural contará, además de con el desfile, con dos pasacalles, uno con ritmos "bahianos" en la Plaza Alberto Fernández y otro con samba carioca en la Plaza Mayor (ambos a las 19.00 horas) y la música (a las 20.30 horas) de Triquel, Jhana Electrorganic Sound y Dj's We are the fashionists en la Plaza de Portugalete.

FIN DE SEMANA

El sábado de Carnaval el epicentro de la fiesta se trasladará a la Cúpula del Milenio, espacio que desde el mediodía será escenario de distintos talleres que, bajo el lema 'Carnaval entre culturas de colores', profundizarán en diferentes tradiciones de la mano de las asociaciones de inmigrantes de Valladolid.

Por la tarde (a partir de las 21.00 horas) la actriz y personaje infantil de televisión Nuria Martín Sanz (Tina) pronunciará el pregón del Carnaval 2018, que dará paso a un espectáculo de baile para adultos organizado por escuelas de danza de la ciudad.

Además, en la Plaza Mayor, como es ya tradicional, volverán a salir los carros de fuego en dos sesiones que se desarrollarán a las 22.00 y las 22.30 horas.

El ecuador del programa de carnaval llega el domingo, día 11 de febrero, con una importante presencia en los barrios de Parquesol y La Victoria, donde tendrán lugar un pasacalle de ritmos latinos y un espectáculo de cabaret, respectivamente.

Uno de los actos más longevos del carnaval vallisoletano, la concentración Vehículos Veteranos de la ciudad, celebrará su vigésima edición ese mismo domingo, con un desfile que comenzará a las 12.30 horas en el Museo de la Ciencia y concluirá en la Plaza Mayor, enclave donde permanecerán expuestos hasta las 17.00 horas.

Para cerrar la jornada, la Cúpula del Milenio acogerá, a partir de las 16.30 horas, el concurso infantil de disfraces con premios al mejor disfraz individual, por pareja y en grupo, y que será antesala de un espectáculo de baile y animación para familias.

Durante las vacaciones escolares de Carnaval --lunes y martes, 12 y 13 de ferbrero-- los niños de la ciudad podrán disfrutar en la Cúpula del Milenio de los hinchables y talleres -de pintacaras, antifaces y cocina- preparados para ellos a lo largo de la tarde del lunes, y de las vistosas actividades que el martes pondrán el broche de oro a estas jornadas festivas, como la elaboración de la 'sardinilla' y su posterior entierro el martes.

Este mismo día, los adultos podrán medir su originalidad, también en las categorías individual, pareja y grupo, en el concurso de disfraces que se celebrará, desde las 20.00 horas, en la Cúpula del Milenio.

El 'Entierro de la Sardina', colofón a cinco jornadas de actividades, volverá a vivirse el martes de carnaval en la plaza del Milenio como una jocosa ceremonia dirigida por la compañía Kull d'Sac al ritmo de la Asociación Cultural Sambadouro-La Torzida.

A todas estas propuestas el programa organizado desde el Ayuntamiento de Valladolid suma otros talleres y espectáculos en la red de centros cívicos, centros de personas mayores o en el Pasaje Gutiérrez.

FRENTE AL BOTELLÓN, ACTIVIDADES

En cuanto a la concentración de jóvenes que celebran 'botellones' durante estos días de Carnaval en zonas como el entorno de Las Moreras, la concejal de Cultura ha señalado que éste es un problema que no se soluciona "de la noche a la mañana", pero cree que lo que hay que hacer es dar alternativas de ocio.

Además, ha incidido en que luchar contra el consumo de alcohol entre los jóvenes es una tarea colectiva y ha insistido en que es importante dar alternativas de ocio cultural, algo que "minimiza" esta cuestión. Aún así, ha aclarado que será una de las cuestiones que se abordarán en la Junta Local de Seguridad que se celebrará específicamente para abordar el dispositivo de Carnaval.