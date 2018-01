China y Reino Unido, mercados crecientes para Andalucía, que sube un 50% la exportación a estos países en 2017

29/01/2018 - 12:57

La Junta trabaja en suavizar las incertidumbres del Brexit y el director de la oficina de Extenda no ve un impacto a corto y medio plazo en empresas andaluzas

SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)

China y Reino Unido son dos de los mercados internacionales de importancia creciente para las empresas andaluzas, que han aumentado un 50 por ciento sus exportaciones a ambos destinos entre enero y noviembre de 2017, sumando 3.500 millones de euros de facturación, el 12,5 por ciento de las ventas al exterior, y con "potencial para continuar creciendo" en dos entornos "estratégicos".

El viceconsejero de Economía y Conocimiento, Antonio Valverde, y el director territorial del Santander, Justiniano Cortés, han inaugurado las jornadas sobre 'Oportunidades de los mercados del Reino Unido y China' que han congregado a empresas andaluzas y donde se han analizado las posibilidades que ofrecen ambos mercados para que las compañías puedan reforzar su presencia exterior.

Valverde ha recordado las posibilidades que ofrece China, el "gran mercado de oportunidad para las empresas andaluzas", un país con un gran crecimiento, que viene dando pasos en firme para abrirse al intercambio comercial y a la inversión extranjera, y que espera subir importaciones hasta los ocho billones de dólares, cuadriplicando en cinco años el valor de sus relaciones con el extranjero.

El viceconsejero ha recalcado que las posibilidades en este nuevo mercado están abiertas en todas las áreas y en especial ha destacado la oportunidades sobre el mercado agroalimentario, donde Andalucía destaca por la calidad de sus productos. "Andalucía es capaz de surtir de productos a China, tanto los que se plantean ahora como los nuevos productos", ha aseverado Valverde, quien ha recordado que el mercado chino "es capaz de absorberlo casi todo tipo de productos".

Por ello, la Junta "apoyará las iniciativas que surjan y cualquier producto que pueda exportarse, destacando aceite, cerdo y productos agroalimentarios ligados a necesidades básicas de los ciudadanos". Ha precisado que este lunes reciben la visita de la Embajada china para negociar la participación de empresas andaluzas en la Feria de Shanghai, que se celebra en otoño, y donde "se pueden abrir nuevos mercados", aunque aún no hay nada cerrado sobre esa participación, "pero estaremos allí si es factible, adecuado y oportuno, y creemos que en principio lo es".

En cuanto al Reino Unido, el consejero ha asegurado que el británico es un "mercado fundamental para las exportaciones andaluzas, que crecen exponencialmente y donde se desenvuelven con soltura todos nuestros productos". El Gobierno andaluz confía en que, pese a la incertidumbre por el Brexit, cuyas condiciones aún no se han definido, las relaciones comerciales continúen ampliándose, incertidumbres que "se están corrigiendo en la medida de lo posible con las políticas de la Junta de Andalucía, entre otras cuestiones reforzando el apoyo a las empresas".

Considera "fundamental" medidas "que se anticipen a esas incertidumbres que puedan crearse, y debemos reforzar el apoyo a las empresas, que deben seguir exportando a ese país". Ha recordado que los procesos en la UE "son complicados y van a su ritmo, por lo que hay que esperar a ver cuál es la posición que adopta Reino Unido finalmente, pues incluso hay debate interno en dicho país".

"Como comunidad autónoma con frontera física con Reino Unido y con muchos trabajadores allí debemos estar atentos a lo que se plantee, anticiparnos a las dificultades que se puedan plantear, ser leales con el Gobierno de España y esperar los procedimientos de la UE", ha aseverado Valverde, quien ha recordado que la Junta "esta trabajando en protocolos y planes de forma coordinada", de forma que "hay que ofrecer determinación, sosiego, tranquilidad y certidumbre".

En este sentido, se van a potenciar las actividades de la Oficina de Promoción de Negocios de Extenda (Agencia Andaluza de Promoción Exterior) en Londres, con el fin de facilitar la implantación de nuevas empresas y la consolidación de las ya implantadas.

Así, el director de la oficina de Extenda en Londres, Felipe Martínez, quien ha resaltado la gran importancia del mercado británico, ha valorado que "hay una gran tradición en las relaciones comerciales bilaterales, no solo de Andalucía sino del conjunto de España, que se prolongan desde hace mucho tiempo", por lo que "no parece que el Brexit vaya a tener impacto muy importante en esa tradición comercial a corto y medio plazo", toda vez que "Reino Unido necesita una serie de productos básicos que tendrán que seguir importando".

Martínez ha reconocido que "es normal que exista algún tipo de inquietud, pero la sensación que se respira es de incertidumbre hasta que no se conozca el contenido de los acuerdos comerciales, no se sabe qué va a suceder, por lo que es normal que el empresariado tenga incertidumbre e inquietud", pero ha dejado claro que "ante esa incertidumbre, los empresarios deben seguir con las mismas pautas y canon de actuación, y tomar decisiones al margen de lo que ocurra en los despachos", ya que cree que por la importancia de las relaciones bilaterales, "no puede haber un cambio muy sustancial ni en el corto ni en el medio plazo y si se llega a producir una contracción del comercio, será bastante residual".

LAS EXPORTACIONES EN EL MODELO

El viceconsejero de Economía y Conocimiento ha señalado que las exportaciones "son la evidencia del cambio de modelo productivo que ha experimentado Andalucía y del que son protagonistas las empresas de la comunidad", las cuales "con su talento y esfuerzo han sabido competir fuera respaldadas por la innovación y la calidad de sus productos, generando valor añadido y riqueza".

"Cuando las empresas salen al extranjero adquieren una nueva perspectiva sobre sus métodos de producción y el desarrollo de sus productos y servicios que significan un cambio de mentalidad", ha resaltado Valverde.

En la actualidad, el valor de las exportaciones andaluzas son similares en aceite de oliva y en aviones, mientras que se ha reforzado las ventas de productos de alta y media tecnología. "Andalucía se ha abierto de manera definitiva al exterior", ha asegurado Valverde, recalcando que la misión de las administraciones es respaldar a las compañías y facilitarles su internacionalización.

PALABRAS DEL SANTANDER

Por su parte, Justiniano Cortés, director territorial de Andalucía de Banco Santander ha destacado la importancia de la internacionalización para el crecimiento de las empresas y labor fundamental que realiza Santander como socio de referencia para apoyar a las empresas en este proceso. Cortés ha señalado que Santander ha intensificado la actividad con las empresas andaluzas que buscan crecer o consolidar su negocio y presencia internacional, de manera que "más de 4.000 empresas realizaron en los últimos tres meses algún tipo de actividad internacional gracias al apoyo del banco, que facilitó más de 1.550 millones de nuevo crédito para financiar la actividad internacional de 1.200 empresas, lo que supone un aumento de la nueva producción del 22 por ciento".

Cortés ha precisado que en Andalucía hay un departamento compuesto por 17 personas especializadas que prestan servicio a sus 400 oficinas.*DATOS DE CHINA Y REINO UNIDO

Andalucía exporta casi uno de cada cinco euros que vende España a China, con ventas que alcanzaron los 1.127 millones entre enero y noviembre de 2017, lo que supone un crecimiento del 43 por ciento respecto al año anterior. Es el octavo mercado en ventas y segundo mayor aumento de los 10 primeros mercados de Andalucía.

Por su parte, Reino Unido es el tercer mercado para las exportaciones andaluzas y en el que más crecieron las ventas entre enero y noviembre del top 10 de los destinos de ventas, con un 56 por ciento de aumento, situándose en 2.412 millones.