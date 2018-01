Simón (PP) dice que no es "conocedora" de la financiación ilegal del partido y niega órdenes de pago a Laterne

29/01/2018 - 14:04

La concejala del grupo municipal 'popular' Beatriz Simón ha afirmado que no es "conocedora" de una presunta financiación irregular del PP de València y ha negado haber dado órdenes de pago a la empresa Laterne Product Council (LPC) por un contrato de unos 120.000 euros adjudicado por una fundación que llegó a presidir.

VALENCIA, 29 (EUROPA PRESS)

Simón estaba citada a declarar, en calidad de investigada, en el Juzgado de Instrucción número 18 de València, dentro del caso Imelsa, en relación a su cargo de presidenta de la Fundación para la Innovación Urbana y Economía del Conocimiento (Fivec) en el año 2008. Se investiga si desde esta fundación se dio dinero a Laterne para el pago de actos electorales municipales.

Al respecto, la edil, en declaraciones a los medios de comunicación, ha afirmado que ha respondido tanto a las preguntas formuladas por el juez como por el fiscal y ha asegurado que estaba "tranquila". "He dado la información que tenía", ha aseverado.

En este sentido, ha comentado que no adjudicó un contrato a Laterne relacionado con un plan de modernización porque ella llegó con posterioridad a la fundación. "No lo conocía ni dí una orden de pago porque llegué con posterioridad a esa fecha", ha apostillado. "Cuando llegué --ha insistido-- estaba entregado y ejecutado". Preguntada entonces por si niega financiación irregular en las campañas del PP, ha dicho: "Yo desde luego no la conozco. No soy conocedora de ella".

Dentro del interrogatorio, a Simón --también exconcejal de Juventud-- se le ha interpelado por la empresa Laterne y por el rechazo del PP a abrir una comisión de investigación a esta empresa por varios contratos con el Ayuntamiento, y al respecto ha indicado que ella votó en contra porque era una "decisión política" y se pensó que no era lo más acertado, según ha podido saber Europa Press.

Simón ha pedido "prudencia" porque el pasado viernes se cumplieron dos años desde que tanto ella como el resto de sus compañeros ediles están investigados en la pieza de Taula dentro del caso Imelsa por un presunto blanqueo de capitales. Y ha insistido: "Nadie nos acusa de habernos llevado ni un euro de dinero público, sino que estamos investigados por haber dado 1.000 euros de nuestro dinero al partido". "Dimos ese dinero y a mí no me los ha devuelto nadie", ha apostillado en declaraciones a los medios.

NUEVA QUERELLA

Por otro lado, la concejala ha avanzado que piensa volverse a querellar contra la portavoz del PSPV, Sandra Gómez, tras sus declaraciones de la pasada semana, cuando volvió a referirse a su empresa particular y a una presunta relación con el PP.

"Hay que tener mucha prudencia con lo que uno dice", ha afirmado Simón, para agregar que a ella no se le acusa de nada relacionado con su mercantil. "Le pido --a Gómez-- que deje de decir esas cosas. Dice muy poco a su favor tener que mentir sobre su adversario político para ser noticia", ha lamentado.