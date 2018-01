PP pide a Carmena que "dé la cara" y explique la compra de Bicimad en Pleno, donde pedirán comisión de investigación

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid ha solicitado la comparecencia de la alcaldesa, Manuela Carmena, para el Pleno de este martes con el objetivo de conocer su "valoración del proceso de municipalización de Bicimad", por lo que esperan que "dé la cara".

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

"Que quede claro que no solicitamos la comparecencia de Sabanés (delegada de Medio Ambiente y Movilidad) sino la de la alcaldesa, porque es la que aprueba la transferencia de 10,5 millones de euros a la Empresa Municipal de Transportes (EMT) para poder hacerse con ese contrato", ha explicado el portavoz del Grupo, José Luis Martínez-Almeida, desde Fuencarral-El Pardo, en un acto de la campaña 'Aquí iba y no va'.

Almeida ha pedido a la regidora que "asuma que la comparecencia se dirige a ella". "Esperemos que por pura vergüenza política sea ella quien dé la cara frente a todos los madrileños y explique cuáles han sido los pormenores de Bicimad", ha apostillado.

Además, el portavoz popular ha indicado que al Pleno del miércoles presentarán una proposición para crear una Comisión de Investigación sobre Bicimad, ya que "están acreditadas múltiples irregularidades en este proceso". "Confiamos en que los grupos municipales, una vez que tienen conocimiento de que se han falseado documentos en el proceso, no tengan ningún problema en votar a favor de la Comisión", ha apuntado.

Por ello cree que si Ahora Madrid o PSOE "votan en contra con estos datos, es que tienen que ocultar algo en relación con este contrato". "Aquellos que han sido adalides de una comisión de investigación en la Asamblea que ha sido una cacería contra PP, hacemos alusión a su responsabilidad y a su cacareada lucha contra las irregularidades en el Ayuntamiento de Madrid", ha remachado.

PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

En la jornada del miércoles, los populares llevarán una propuesta "que es un clamor", y es "que no se derogue la prisión permanente revisable". Como ha recordado Almeida, "ahora hay una propuesta en el Congreso que pide su derogación".

El portavoz del PP en Cibeles ha pedido al resto de grupos "que no se fundamenten solo en posturas políticas, sino en lo que quiere la gran mayoría social, que no es venganza, es justicia". "Que se pongan en la piel de las víctimas de los ocho tipos delictivos", ha argumentado, para señalar que este tipo de prisión hace al reo "estar en la cárcel y que no pueda salir mientras no se reinsertado".

Presentarán también, de la mano del portavoz adjunto del Grupo, Íñigo Henríquez de Luna, una interpelación al delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, "para determinar cuál es la política presupuestaria de 2018".

"Ya sabemos cuál se siguió en 2017, un enfrentamiento institucional inútil con Hacienda", ha lamentado Almeida, quien quiere saber "si (García Castaño) variará la ruta y va a tratar a hacer una política coherente o seguirá en la línea de inejecución de presupuestos". En este punto ha indicado que Ahora Madrid lleva ejecutadas "menos del 40 por ciento de las inversiones previstas en el año 2017".

La edil Inmaculada Sanz preguntará "sobre el estrepitoso fracaso sobre mejora y calidad del aire en Madrid". "A pesar de ser una de las principales banderas del equipo de Gobierno, se ha saldado con los peores datos de calidad del aire", ha remarcado José Luis Martínez-Almeida.

También acercarán a Cibeles una moción "para que no se paralicen los desarrollos del sureste" ya que "están empujando a los jóvenes a la corona metropolitana".