Cataluña. cs cree que el recurso al tc no estaba formulado "con toda la corrección" exigible al gobierno

29/01/2018 - 14:06

MADRID, 29 (SERVIMEDIA)

La dirección de Ciudadanos considera que la petición al Tribunal Constitucional para impedir la investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat de Cataluña "a lo mejor no estaba exactamente formulada con toda la corrección" exigible a un gobierno como es el de España.

En rueda de prensa, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, aseguró que la resolución del Tribunal Constitucional "marca lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer" y es "lógica desde el punto de vista jurídico" al determinar que un "prófugo" de la Justicia no puede ser investido presidente de la Generalitat y que no valen "investiduras por plasma" ni "circos" como el que quiere protagonizar Puigdemont.

Considera que el Tribunal Constitucional ha dado una salida "lógica" a una petición que "a lo mejor no estaba exactamente formulada con toda la correción que se puede pedir a un Gobierno de España", pero lo importante, precisó, es celebrar que la decisión "da la razón a quienes consideramos que un prófugo no puede ser presidente de la Generalitat".

Si quiere participar en esa sesión tendrá que venir a España y de paso tendrá que dar cuentas ante la Justicia de los temas pendientes", aseguró Villlegas, que lanzó un llamamiento al presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, para que dignifique la institucion y no vuelva a "secuestrarla para ponerla a los pies de los separatistas", como hizo su antecesora Carme Forcadell.

Villegas no quiso valorar lo que pueda hacer Puigdemont y aseguró que solo le preocupa que se apliquen las normas democráticas y no se vuelvan a "retorcer", para lo cual Ciudadanos estara "vigilante" y dispuesto a utilizar todos los mecanismos a su disposición como partido "que ganó las elecciones" en Cataluña.

Dejó claro que Ciudadanos no tiene constancia de que el Gobierno llamara a magistrados del Tribunal Constitucional mientras deliberaban para reiterar la gravedad de una posible investidura de Puigdemont, pero si así hubiera sido, precisó, esas llamadas no serían "ni oportunas ni edificantes". Se mostró convencido de que en todo caso los jueces resuelven "con total independencia".

(SERVIMEDIA)

29-ENE-18

CLC/gja