Cs exige poner fecha "ya" al debate sobre el estado de la nación

29/01/2018 - 14:13

MADRID, 29 (SERVIMEDIA)

La dirección nacional de Ciudadanos exigió este lunes públicamente que el Gobierno ponga fecha "ya" al Debate sobre el Estado de la Nación para dar explicaciones sobre "cosas suficientemente importantes" que están ocurriendo.

En rueda de prensa, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, juzgó "imprescindible" poner fecha ya a ese debate y alertó de que el Gobierno "no puede pasar ni un día más dando largas sobre este tema", porque en España "han pasado cosas suficientemente importantes como para que se someta" a esa sesión.

Denunció que el Gobierno "no tiene muchas ganas de dar la cara" y que tampoco el PSOE parece "muy interesado", quizá porque su secretario general, Pedro Sánchez, no tiene escaño en el Congreso de los Diputados para participar en ese debate o quizá porque "no tiene muchas cosas que ofrecer" a los españoles.

(SERVIMEDIA)

29-ENE-18

CLC/caa