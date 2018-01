Cs considera "congelado" el acuerdo de investidura mientras barreiro siga en el senado

29/01/2018 - 14:19

La dirección de Ciudadanos considera "congelado" el acuerdo de investidura con el PP mientras la senadora Pilar Barreiro, imputada en el 'caso Púnica', siga en su escaño.

En rueda de prensa, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, aseguró que el acuerdo está "congelado" porque el PP antepone "la poltrona" de una senadora imputada por presunta corrupción a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y de otros acuerdos contenidos en ese pacto.

Villegas confirmó que su partido suspendió una reunión con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para hablar de esos Presupuestos, y expresó su confianza en que el PP "no siga poniendo en peligro la estabilidad económica" del país por proteger a personas imputadas.

La pretensión del PP de esperar a la apertura de juicio oral para decidir el futuro de Barreiro en el Senado incumple el acuerdo de investidura, reiteró Villegas, y muestra que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "no tiene palabra". "Que no se hagan más líos, que no le den más vueltas", afirmó, y que aparten a los imputados por corrupción de sus cargos públicos.

29-ENE-18

