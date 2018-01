El Gobierno de Diputación seguirá adelante con la construcción del centro Bernardo de Gálvez en La Térmica

29/01/2018 - 14:31

El equipo de gobierno del PP, con el apoyo de Ciudadanos, su socio de investidura, ha rechazado la moción del PSOE de desistir de la construcción en la zona de aparcamiento y jardines de La Térmica del centro de estudios Bernardo de Gálvez.

MÁLAGA, 29 (EUROPA PRESS)

Así, el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, ha destacado que "sale adelante" la construcción del centro de estudios, que tiene un presupuesto de 1,5 millones de euros de los que la mitad será aportada por el Ayuntamiento de Málaga y la mitad restante, por la institución provincial.

La moción socialista ha contado con el apoyo de IU y Málaga Ahora. Seis de sus puntos han salido adelante con el sí también de Ciudadanos y la abstención del PP y van en la línea de que la Junta incluya el edificio de La Térmica en el catálogo de patrimonio histórico, que haya exposiciones itinerantes sobre De Gálvez así como un plan de acción sobre este personaje.

El portavoz del PSOE, Francisco Conejo, ha incidido en sus intervenciones en que este nuevo proyecto "estrella" de Bendodo es "una duplicidad, una ocurrencia, un despilfarro, un golpe a La Térmica y una afrenta al municipio de Macharaviaya y a la comarca de la Axarquía".

Ha incidido en que la institución tiene "espacios infrautilizados", entre los que ha citado el edificio de la plaza del Siglo --donde se sitúa el museo taurino--, en calle Cervantes o en la anterior sede de la institución en la plaza de la Marina: "para qué se quiere un nuevo espacio que no es necesario, hay que promover actividades para divulgar la obra y vida de Bernardo de Gálvez".

En este punto, Conejo ha recordado que en 2011 Bendodo dijo que "no iba a nombrar Hijo Predilecto a un fallecido" hasta que "se enteró de que iban a colocar un cuadro del militar en el Senado de Estados Unidos. Entonces sí le interesó porque le da fotos y viajes fuera de España; lo que le gusta".

El portavoz de IU Para la Gente, Guzmán Ahumada, ha criticado que el máximo beneficiario de este centro de estudios sea la capital: "nos parece que hablamos de otro museo taurino, es algo que nadie ve y si las necesidades de la provincia estuvieran atendidas pues sí pero hay muchas que no lo están", citando como ejemplo la ampliación del museo de Blas Infante en Casares.

"Bendodo necesita seguir haciendo campaña para la Alcaldía de la capital aunque las cuentas de las encuestas no han salido", ha dicho, respondiendo el presidente que con este tipo de proyectos "no se ganan elecciones". "Llevan muchos años en la oposición y les auguro muchos más", ha apostillado.

Rosa Galindo, portavoz de Málaga Ahora, ha incidido en lo poco conocido que es en Málaga Bernardo de Gálvez, añadiendo que es un proyecto que le genera "más preguntas que respuestas". A su juicio, no es necesario este nuevo edificio y ha cuestionado si existe material suficiente para este centro.

El portavoz de Cs, Gonzalo Sichar, ha destacado su apoyo a impulsar la figura del macharatungo y ha destacado que el edificio de La Térmica "no se tapa" porque lo previsto se situaría en la parte derecha "y el recinto va a salir beneficiado".

El diputado provincial de Cultura, Víctor González, ha resaltado que el centro planteado es "magnífico" para "poner en su sitio" a este "héroe venerado en Estados Unidos", replicando a Conejo que improvisación "la suya" y destacando la "estrecha y fructífera" relación con Macharaviaya y su "magnífico" alcalde, Antonio Campos.

Ha aclarado que el centro, de 1.800 metros cuadrados con biblioteca, sala de exposiciones, archivo documental, espacio para la historia de Macharaviaya, etcétera, no se levantará en los jardines sino en la zona de aparcamientos de La Térmica y tendrá techo ajardinado. González ha confirmado que sí contendrá una réplica del Galveztown, el bergantín con el que el malagueño entró en la bahía de Pensacola, pero menor a la inicialmente prevista.

Tanto González como Bendodo han recordado que la intención primera era situar este centro en el puerto de Málaga, sin embargo, ha lamentado que ni la Autoridad Portuaria ni la Junta de Andalucía les hayan "cogido el teléfono y respondido".

BOLSAS DE EMPLEO

En la sesión ordinaria el anuncio de voto contrario de Cs ha dejado sobre la mesa dos asuntos, la aprobación inicial del reglamento de bolsas de empleo temporal de la Diputación y la declaración de urgencia del plan de subvenciones para su votación en el pleno.

En el primer caso toda la oposición ha criticado las "excesivamente duras penalizaciones" que incluyen en caso de que el aspirante no atienda la llamada telefónica para una contratación urgente o no urgente. "En caso urgente, tiene que atenderse la llamada en una hora y si a las dos llamadas no lo coge y no lo justifica pasa a ser el último de la bolsa y si vuelve a pasarle queda excluido", ha lamentado Galindo.

En los mismos términos se han pronunciado el portavoz de Cs, quien ha considerado que se deben aclarar más los casos para justificar que no se ha podido atender una llamada; al igual que Ahumada, de IU, que ha reclamado que se afine más y se cree una mesa de trabajo con los grupos políticos. "Puede que una persona no pueda coger el teléfono porque esté de visita en el Caminito del Rey, esté en el tanatorio porque se le haya muerto un familiar o esté enfermo", ha señalado.

La diputada de Personal, Pilar Fernández Figares, ha hecho hincapié en que el reglamento "está muy trabajado" con los sindicatos y cuenta "no con unanimidad pero sí con una mayoría social", incidiendo en que es "amplio", además de que en su artículo 12.5 se indica las causas que incluirían las justificaciones en caso de que no se atienda la llamada de la Diputación para la contratación.

Sobre la urgencia de determinadas contrataciones, ha expuesto que depende de la necesidad de la institución: "No se va al final de la bolsa si no se puede justificar una primera vez sino que tendría que ocurrir dos veces y en la siguiente es cuando iría" a la cola. En el caso de las contrataciones no urgentes ha dicho que serían tres llamamientos con tres días entre llamada y llamada.

IU también ha indicado que muchos aspirantes se pueden sentir "engañados y estafados" porque no se les ha informado de que la bolsa de empleo "va a tener un año de duración". En este punto, desde el PSOE Miguel Espinosa ha criticado que este reglamento "perjudica de forma manifiesta las aspiraciones de miles de malagueños que están opositando".

"Es un engaño masivo a todos los aspirantes que de buena fe están participando en este proceso selectivo", ha dicho, y ha reclamado que se garantice un mínimo de vigencia de estas bolsas. "Es un fraude", ha apostillado, recordando que "en cuanto se saque una oposición se constituirán bolsas nuevas y eso conlleva la anulación de las anteriores".

Fernández Figares ha reiterado que las bolsas son para trabajo temporal y el reglamento las regula, algo que no se había hecho hasta ahora: "Si se pide atender la llamada en una hora es porque la contratación es necesaria e inminente pero no intenten asustar a la gente diciendo que si no cogen el teléfono porque están en el tanatorio pasan a ser los últimos".

Por otro lado, sobre el plan de subvenciones se ha dejado sobre la mesa también para que los grupos de la oposición puedan estudiarlo y, posteriormente, abordarse en pleno. "No he podido leérmelo, me lo han entregado ya empezado el pleno", ha criticado Ahumada, mientras que el socialista Francisco Conejo ha apuntado que el informe de Intervención que se incluye pone "determinados reparos" a algunas cuestiones.

El vicepresidente de la Diputación Francisco Salado ha propuesto llevarlo al final de la sesión plenaria, recordando a Cs que por mucho que el resto de grupos de la oposición estudien este plan "votarán en contra". "No es nada nuevo, es una actualización del anterior, por mucho que lo estudien el voto va a ser no porque su voluntad es paralizarlo", ha sostenido.