Madrid. el consejero de cultura dice que le "sorprende" que el ayuntamiento posponga un año la entrega de licencias para pisos turísticos

29/01/2018 - 14:33

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, Jaime Miguel de los Santos, dijo a Servimedia, al ser preguntado por la propuesta del Ayuntamiento de la capital de no conceder durante un año licencias para pisos turísticos, que le "sorprende que hablen de dejar de dar licencias a las viviendas de uso turístico cuando las viviendas no requieren de licencia".

Tras criticar esta "moratoria" planteada por el Área de Desarrollo Urbano Sostenible, dirigido por José Manuel Calvo, manifestó que "el Ayuntamiento me deja sorprendido en muchos casos y muchas veces", porque "da grandes titulares que no están sostenidos en documentación que nos permita analizar qué quieren decir con esas grandes ideas".

Señaló que "este galimatías probablemente funciona bien como titular del señor Calvo, pero no responde a la realidad". Además, manifestó que las viviendas de uso turísticos "no requieren de ningún tipo der licencia municipal", manifestó que rechaza esta moratoria y destacó que "el 7% del PIB regional que depende del turismo no deberíamos despreciarlo ni jugar con él desde las improvisaciones".

Preguntado por el proyecto de decreto de la Comunidad que regulará este sector, dijo que "estamos estudiando las alegaciones presentadas" y señaló que "algunas lo enriquecen como una de las presentadas por el Ayuntamiento".

