Maíllo espera el apoyo de los grupos para cambiar el pleno del Parlamento para que no coincida con la huelga feminista

29/01/2018 - 15:01

El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha asegurado este lunes que mantiene toda la esperanza en que el resto de grupos parlamentarios apoyen la iniciativa presentada por la coalición de izquierdas para modificar la fecha del pleno de los días 7 y 8 de marzo, y que no coincida así con la huelga feminista y los paros convocados con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Según Maíllo, IU Andalucía tiene toda la esperanza "porque en otras ocasiones, con un peso menor, se hizo", en alusión al adelanto del pleno que solicitó Cs y aprobó el PSOE-A con motivo de las elecciones en Cataluña.

En rueda de prensa, el líder andaluz de IU ha defendido que "si por este asunto particular se modificó la fecha, lo tienen muy complicado para decir que no a una modificación ante un acontecimiento de carácter universal, con un arraigo en un debate profundísimo en España y Andalucía y sobre el que IU quiere llamar la atención para que el Parlamento sea sensible a un petición que es de todo orden".

"No sería explicable para las mujeres andaluzas que el 8 de marzo hubiera un Pleno andaluz ajeno a una jornada que debe ser centro y prioridad de la acción política, de vertebración social y de carácter transversal", ha abundado Maíllo.

Y es que, en su opinión, "la dimensión y la importancia de la convocatoria del 8 de marzo", la cual considera parte "de una revolución que tiene que ser imparable en la defensa de los derechos de la mujer y de la igualdad", se vería "empequeñecida" si el resto de los grupos parlamentarios no respaldaran la propuesta.