A sánchez le "ofende" que rajoy se desentienda de la brecha salarial entre hombres y mujeres

29/01/2018 - 14:41

MADRID, 29 (SERVIMEDIA)

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, aseguró este lunes que le "ofende" que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sostenga que acabar en España con la brecha salarial entre hombres y mujeres es responsabilidad de las empresas, no del Ejecutivo.

Sánchez se refirió a esta cuestión en un comentario que publicó este lunes en su cuenta de Facebook y que difundió también a través de Twitter.

En este comentario, el líder socialista valoraba así que Rajoy, en una entrevista el pasado miércoles en Onda Cero, se refiriese a que la brecha salarial entre hombres y mujeres es cosa de los empresarios. "Los gobernantes", declaró el presidente, "debemos ser muy cautos a la hora de saber cuáles son nuestras competencias y cuáles no, y desde luego, no hay ninguna que sea igualar salarios".

A este respecto, Sánchez empieza su respuesta al presidente refiriéndose a que "en España hay en la actualidad más de 11 millones de mujeres que nacieron antes de 1975, en torno al 25% de la población total de nuestro país".

"GOBIERNO INÚTIL"

Destaca que esta fecha es "relevante" porque cuando esas mujeres nacieron "el Código Civil entonces vigente todavía mantenía la licencia marital". Resaltó que este dato debe servir para recordar que las mujeres han debido en los últimos años en España "derribar muros aberrantes".

"Convendría que reflexionaran sobre ello", afirma el líder socialista, "quienes piensan, como Rajoy, que al Gobierno no le incumbe la brecha salarial por la que una mujer, a igual responsabilidad, tiene peor retribución que un hombre".

"Yo sí creo", continúa Sánchez, "que la principal responsabilidad de un Gobierno es luchar contra la injusticia. Yo sí creo que un Gobierno no puede inhibirse, quitarse de en medio y dejar que en la sociedad o en el mercado laboral se perpetúe la desigualdad. Un Gobierno que diga que no le incumbe, que no le importa, que no le afecta o que se resigna, es un Gobierno inútil para la causa de la igualdad".

(SERVIMEDIA)

29-ENE-18

NBC/caa