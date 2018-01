PP enmienda a la totalidad la ley de Caza de C-LM y presenta otras 11 enmiendas parciales

29/01/2018 - 15:31

El Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha ha enmendado a la totalidad el Proyecto de Ley de Caza impulsado por el Gobierno regional, además de un total de 11 enmiendas parciales.

TOLEDO, 29 (EUROPA PRESS)

En la justificación de la enmienda a la totalidad, firmada por el portavoz parlamentario, Francisco Cañizares, y recogida por Europa Press, el PP argumente que la norma en vigor aprobada cuando gobernaba María Dolores de Cospedal en el año 2015 "entendía la caza como actividad comercial, deportiva, recreativa y lúdica", además de que "reconocía a las numerosas asociaciones y clubes de cazadores como elementos de relieve social con un marcado carácter cultural".

"Se pretendía además conseguir una planificación integral de la totalidad de los terrenos cinegéticos basada en la cooperación con los titulares de los aprovechamientos cinegéticos, así como una simplificación y agilidad de los trámites administrativos para una gestión eficaz".

Por contra, ante este proyecto de modificación de dicha ley, argumenta el PP que la nueva norma diseñada por el actual Gobierno ha causado "malestar y preocupación" en las organizaciones cinegéticas de la Mesa Regional en Defensa de la Caza.

"De hecho, el texto ha llegado a ser tachado como ley anticaza por suponer un grave peligro para la caza, que incluso podría conllevar al riesgo de desaparición de muchas modalidades de caza", añade la argumentación del PP.

Los 'populares' dicen no entender la razón por la cual "el actual Gobierno ha planteado una modificación que no sólo no cuenta con el beneplácito del sector sino que hasta ha sido objeto de debate por el propio Consejo Consultivo, que aconseja que en el caso de modificar la norma debe procederse a elaborar una nueva ley íntegra".

"Desde el Grupo Popular creemos que la modificación de la normativa no viene a mejorar el sector, sino todo lo contrario", enfatizan los diputados del PP.

ENMIENDAS PARCIALES

De otro lado, el Grupo Popular presenta un total de 11 enmiendas parciales en virtud de las cuales pretenden, entre otras cosas, que los animales asilvestrados no sean considerados piezas de caza pero que sí puedan ser abatidos o capturados por razones sanitarias o de equilibrio ecológico previa autorización del órgano competente.

Quieren igualmente que el traslado de piezas de caza mayor muertas fuera de sus acotados deban acompañarse de un documento que justifique su procedencia; o ampliar de 500 a 1.000 hectáreas las denominadas Áreas de Reserva.

Al tiempo, proponen matices sobre la caza permitida en espacios con cerramiento; Memorias Anuales de Gestión; o considerar falta grave el dar muerte a cualquier especie no recogida como cazable o desdoblar puestos durante la celebración de una cacería mayor.