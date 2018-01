La paralización de las obras de demolición en Puerta Canseco se mantendrá a la espera de un informe técnico

29/01/2018 - 15:48

La paralización por parte del Cabildo de Tenerife de las obras de demolición de un inmueble en la calle Puerta Canseco se mantendrá a la espera de un informe técnico externo que tendrá que determinar si existen o no valores históricos a proteger en el edificio tal y como está el inmueble a día de hoy.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 (EUROPA PRESS)

Así lo han indicado a los medios el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, y el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, tras una reunión celebrada a raíz de las diferencias que han surgido entre ambas administraciones respecto a la gestión del patrimonio histórico y con el fin de abordar la problemática surgida en el entorno de Miraflores.

Carlos Alonso explicó que el Ayuntamiento va a solicitar un informe con carácter inmediato a un técnico competente para evaluar los valores históricos que el Cabildo, con carácter previo y de manera cautelar, emitió en la resolución que provocó la paralización de las obras de demolición. En función de ese informe, avanzó que habrá una nueva reunión para dictar una resolución en línea con lo que el propio Ayuntamiento determine en dicho informe.

El alcalde, por su parte, señaló que si el informe que encargará el Ayuntamiento de manera urgente desvela que en el edificio de Puerta Canseco hay valores a proteger, el Consistorio actuará en consecuencia; en caso contrario, seguirá autorizando la demolición del inmueble, al igual que hará el Cabildo. En concreto, el informe se encargará de forma externa a un experto con carácter independiente y luego será validado por el Consistorio.

RESTO DE INMUEBLES.

En cuanto a los inmuebles de Miraflores que aún no cuentan con licencia, Carlos Alonso explicó que ambas administraciones han acordado un método de trabajo que va a permitir que no se vuelva a producir un nuevo conflicto mediante la creación de una comisión entre ambas administraciones para analizar "caso por caso" aquellos inmuebles que no estando en el catálogo de protección del Ayuntamiento, a criterio del Cabildo, tienen valores que hay que proteger.

El presidente indicó que el Ayuntamiento se ha comprometido a hacer un trabajo material de determinación de esos valores a través de la emisión de informes de manera conjunta con el Cabildo, de forma que "la incertidumbre que existe en algunos bienes se despeje y no genere la inseguridad jurídica que se está produciendo con los inmuebles en la calle Miraflores".

A este respecto, José Manuel Bermúdez aclaró que habrá algunos que serán susceptibles de protección y que se incluirán en el catálogo de bienes protegidos y habrá otros que, en el estado en el que se encuentran, no serán necesario protegerlos. Añadió, además, que en estos momentos el Consistorio no tiene "ninguna intención" de iniciar un conflicto judicial y afirmó que por la dos partes hay "buena voluntad", tanto por la técnica como por la política.

OTROS ACUERDOS.

El encuentro de hoy también ha servido para tratar otros asuntos, como el desarrollo del Parque Tecnológico de Cuevas Blancas. Carlos Alonso señaló que se está a punto de resolver el problema surgido con la licencia del edificio, que se espera obtener en pocos días, de manera que pueda empezar la ejecución de las obras.

También se cerró un acuerdo para la utilización de uno de los edificios que se construyó en el barranco de Santos para que esté dedicado a los e-sports como un elemento central de la estrategia que está desarrollando el Cabildo en torno a esta actividad. El edificio se equipará de la mano de Innova 7, Iberostar Tenerife y CD Tenerife.

Además, ambas administraciones han acordado trabajar conjuntamente para recuperar la escultura 'Tensores' que, como consecuencia de la obra del tranvía, quedó muy deteriorada. También se trabajará con la comisión de escultura en la calle para que coordinen otras intervenciones para relanzar la rehabilitación y mejora de estas obras, incluso su conocimiento por la comunidad escolar. Este mismo miércoles habrá una reunión con la comisión para tratar estos dos asuntos.