Se celebran esta semana las reuniones del proceso de participación del Plan Director del Ciclo Integral del Agua

29/01/2018 - 16:05

El Departamento de Desarrollo Rural, Administración Local y Medio Ambiente y la empresa pública NILSA presentan esta semana en Sakana, Pirineos, Mairaga y Ribera Alta el Plan Director del Ciclo Integral de Agua de Uso Urbano 2019-2030, en el marco del proceso de participación que se ha puesto en marcha en toda la geografía navarra para definir la política de agua de los próximos años.

Este plan recoge el abastecimiento de agua potable y el saneamiento y depuración de aguas residuales, desde la captación hasta su vuelta al río una vez depurada, pasando por el suministro en hogares. La semana finalizará con una reunión temática que abordará la gestión sostenible del ciclo urbano del agua.

Como objetivo común en todas las zonas el plan plantea una reducción importante en los próximos años del agua no registrada, lo que redundará en un importante descenso del consumo, ha informado el Gobierno foral en una nota. En las tres zonas, dentro del ámbito de la depuración, se abogará por reforzar las redes municipales separativas, que no mezclen aguas residuales con pluviales, para que el volumen que llegue a la depuradora sea menor y, por tanto, no se generen innecesarios costes tratando aguas de lluvia que no tendrían por qué llegar a la instalación, ya que están limpias.

LUNES EN LAKUNTZA

En la reunión de este lunes en Lakuntza, que dará comienzo a las 16, participarán los concejos competentes en agua de Araitz, Betelu, Arano, Leitza, Areso, Goizueta, Ultzama, Odieta, Basaburua, Larraun, Imotz, Arakil y Ergoiena, así como las mancomunidades de Ultzanueta y Sakana, el Consorcio Ercilla, Lantz, Lekunberri, Atez-Atetz, Arruazu, Irañeta, Uharte Arakil, Etxarri Arantz, Alsasua y Ziordia. A partir de las 18:30 se presentará el plan ante toda persona interesada en la materia.

El consumo medio anual en Urumea, Leitzaran y Araxes es de 0,8 hectómetros cúbicos, 2,38 en Larraun, Imotz, Basaburua, Atez, Ultzama, Lantz y Odieta; y sube hasta 4,26 en la zona de la Sakana.; En esta zona entre un 51% y más de un 63% se corresponde con aguaque no se registra. En los tres casos, la previsión es que el consumo se reduzca notablemente en la próxima década: tanto porque se solucionen las fugas de agua no registrada como por las mejores prácticas de eficiencia y ahorro en el consumo habitual.

MÁRTES 30, LUMBIER

Este martes, 30 de enero, tendrá lugar la reunión en Lumbier con los agentes de los valles pirenaicos y los de los ríos Irati y Aragón, en total están convocados más de 80 entidades gestoras. Tanto en Salazar como en Roncal, es esencial reducir el porcentaje de agua no registrada. Se han definido además dos alternativas relacionadas con el suministro en alta a los concejos de Güesa, Izal, Uscarrés e Iciz. Por otro lado, la solución prevista en el plan director vigente incluye a Urzainki en la solución general de Isaba-Roncal.

En el caso de Sangüesa, además de considerarse esencial seguir con los esfuerzos emprendidos para bajar el porcentaje de agua no registrada, se ha analizado la posibilidad de conectar Cáseda a la solución de la mancomunidad de Sangüesa, ya que es necesario renovar su ETAP, ha añadido el Ejecutivo.

MIÉRCOLES 31, TAFALLA

El miércoles, 31 de enero, se analizará la situación del consumo de agua de la parte baja de los ríos Arga y Aragón y la actual mancomunidad de Mairaga en la casa de cultura de Tafalla. En este caso existen ocho entidades gestoras de agua y se han registrado consumos medios en los últimos años de 7,65 hectómetros cúbicos, de los cuales el 36% corresponde al tramo doméstico, el 18% al consumo industrial, el 33,5% a agua no registrada y el restante a otros usos. Los objetivos del plan para esta zona 2030 pasarían por reducir el consumo anual hasta los 5,6 hectómetros cúbicos, y una reducción hasta el 20% del agua no registrada.

VIERNES, PAMPLONA: GESTIÓN SOSTENIBLE

Por último, el día 2 de febrero tendrá lugar en Pamplona una jornada temática sobre gestión sostenible que se celebrará en el edificio Fuerte Príncipe (C/Gorabe 36) de Pamplona de 11 a 14. Contará con la presencia del director de dominio público de la Agencia Vasca del Agua/Uraren Euskal Agentzia, Josu Perea Arandia, que abordará cuestiones como la gestión de la demanda y de las redes, los mecanismos de control tanto del agua como de los procesos asociados, los problemas a los que se enfrenta un verdadero ciclo integral del agua y otras cuestiones referidas a la gestión sostenible.

Además del ciclo de reuniones que tendrán lugar a lo largo de esta semana, quien así lo desee puede realizar sus aportaciones a este plan a través de la página web de Gobierno Abierto.