El Museo de Arte Contemporáneo municipal adquiere su primera instalación, una obra de videoarte de Marcel·lí Antúnez

29/01/2018 - 16:04

La pieza es interactiva e invita a los visitantes a convertirse en protagonistas de las pinturas mediante soporte tecnológico

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El Museo de Arte Contemporáneo del Ayuntamiento de Madrid ha adquirido su primera instalación, la obra de videoarte 'Eskizos' del artista Marcel·lí Antúnez, que se incorporó el pasado viernes a la colección permanente de este espacio museístico.

"Antúnez ha recogido el universo visual de los pintores del movimiento artístico Esquizo de las décadas 70 y 80 del siglo pasado y propone a los visitantes convertirse en protagonistas de las obras pictóricas con la ayuda del soporte tecnológico. Se trata, en síntesis, de habitar el arte", señala el Ayuntamiento a través de un comunicado.

La instalación de videoarte creada por Marcel·lí Antúnez cuenta con la inspiración de las pinturas del grupo 'Esquizos de Madrid', formado por creadores como Luis Gordillo, Guillermo Pérez Villalta, Rafael Pérez-Mínguez, Carlos Franco, Manuel Quejido, Herminio Molero y Chema Cobo.

Con la incorporación de la obra de Marcel·lí Antúnez a la colección permanente del Museo de Arte Contemporáneo, este espacio municipal se quiere "abrir a autores de reconocido prestigio, a formatos más contemporáneos, que amplíen los límites tradicionales del arte". Esta institución, de acuerdo con el Consistorio, tiene también la voluntad de "fomentar la interactividad, de invitar al espectador a sumar a las emociones contemplativas nuevas sensaciones y convertirle en protagonista".

La de Antúnez es la primera instalación de videoarte interactiva que adquiere esta institución, con un coste de 27.354,88 euros. La adquisición se enmarca en la línea de trabajo iniciada hace dos años desde la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos del Área de Cultura y Deportes del Ayuntamiento, que persigue "impulsar el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid con la incorporación a su exposición permanente de obras coetáneas".

De ahí, que el Museo de Arte Contemporáneo comprase en el año 2016 'Ramón y los milicianos', de Ramón García Alix. Y de Agustín Redondela 'Puerta Cerrada', 'El Rastro', 'Viejo Madrid', 'Alrededores de San Francisco el Grande', 'Rincón de Madrid', 'San Antonio de la Florida' y 'Sala de Goya. Museo del Prado'. En el 2017 se adquirió 'Colección X5', obra compuesta por cinco carpetas con 5 grabados de cinco artistas: Francisco Farreras, Mela Ferrer, Mari Puri Herrero, Mariana Laín y Mercedes Lara.

MARCEL·LÍ ANTÚNEZ

Marcel·lí Antúnez es un "prestigioso" artista internacional y una de las "principales" figuras en la experimentación escénica y en el arte electrónico. Fue cofundador del colectivo la Fura dels Baus (1979-1989). Su "amplio" currículo incluye una decena de instalaciones, películas, performances mecatrónicas y exposiciones.

Su primer reconocimiento fue en 1994 en el Festival Étrange (París) por su obra 'Frontón'. Cuenta también, entre otros, con el Best New Media en Nouveau Cinéma et Nouveaux Médias (Montreal, 1999), por 'Afasia', y con el Premio Max al Teatro Alternativo (España, 2001), por 'Afasia'.

"La obra de Marcel·lí Antúnez supone una novedad iconográfica para el Museo de Arte Contemporáneo, pero también aporta la posibilidad de hacer una relectura de un grupo de artistas de gran trascendencia para la pintura de la segunda mitad del siglo XX", afirma el Ayuntamiento.