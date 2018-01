Fundación Cajasol aborda temas científicos de actualidad de la mano de diferentes Premios Nobel

La Fundación Cajasol vuelve a poner en marcha el ciclo de conferencias 'Programa Talento Nobel', en el que se darán cita diferentes premios Nobel para abordar temas científicos de permanente actualidad.

SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)

El primer conferenciante será el doctor Aaron Ciechanover, Premio Nobel de Química 2004, por su contribución al conocimiento sobre la degradación de las proteínas, al descubrir que ésta es debida a una proteína que aparece de forma natural en las células eucariotas.

Esta primera sesión tendrá lugar este martes a las 19,30 horas en el Teatro Cajasol bajo el título 'Are we going to cure all diseases: on drug development in the 21st century?'.

El 7 de febrero le tocará el turno a la doctora Ada Yonath, Premio Nobel de Química 2009, por su contribución al descubrimiento de la estructura de ribosomas, moléculas responsables de la síntesis de proteínas y del modelo de actuación de los antibióticos. El título de su ponencia será 'From Basic Science to Impoved Antibiotics'.

El 22 de febrero impartirá la conferencia el doctor Erwin Neher, Premio Nobel de Medicina 1991, quien recibe su galardón por desarrollar técnicas que permiten medir el flujo de iones a través de los canales de las membranas celulares, lo cual se ha demostrado clave para el estudio de enfermedades neurodegenerativas. El título de su ponencia es 'Ion Channels: Their Discovery, their Function, and their Roles in Biomedicine and Pharmacology'.

Todas las conferencias serán a las 19,30 horas en la sede de la Fundación Cajasol y contarán con traducción simultánea. La entrada será previa inscripción gratuita en la web de la Fundación Cajasol (www.fundacioncajasol.com).