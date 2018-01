El PP critica que la apuesta "más ambiciosa" de la Junta para la Costa del Sol "es un metro ligero"

29/01/2018 - 17:05

La vicepresidenta del PP de Málaga y responsable en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, Margarita del Cid, ha criticado este lunes que la Junta de Andalucía "se permita tachar de insuficiente el proyecto que plantea el Ministerio para unir Marbella y Estepona a través del ferrocarril, cuando la apuesta más ambiciosa del Gobierno andaluz para la Costa del Sol es un metro ligero".

MÁLAGA, 29 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado la responsable 'popular' tras conocer las declaraciones realizadas por el consejero de Fomento, Felipe López, que ha pedido "una solución ambiciosa y no insuficiente para llevar el tren a Marbella".

A juicio de Del Cid, "los responsables de las diferentes consejerías deberían hablar más entre ellos, si no lo hacen en los consejos de gobierno de los martes, porque si no, quedan en evidencia como lo han hecho hoy intentando desacreditar al Gobierno de España".

En este sentido, Del Cid ha lamentado el "oportunismo y la improvisación" de los distintos consejeros a la hora de afrontar la conexión ferroviaria en la Costa del Sol".

"El responsable andaluz de Fomento, Felipe López, antes de pedir el AVE hasta Marbella, debería conocer que el planteamiento que hace su compañero de Medio Ambiente en el borrador del POT de la Costa del Sol es un metro ligero por el trazado de la autovía", ha afirmado, a través de un comunicado, la 'popular'.

Según Del Cid, "ahora reclaman un tren de alta prestaciones hasta Marbella del que los socialistas no se han acordado hasta hace dos días", cuando el propio Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, explicó el pasado sábado en la presentación de las alternativas, que el planteamiento que hace el Ministerio "es el más competitivo".

En este punto, y en relación a "las contradicciones" de los responsables de la Junta, Margarita del Cid ha criticado "el doble papel" que juega en la provincia el secretario general de los socialistas malagueños y máximo responsable del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo.

Al respecto, la vicepresidenta 'popular' ha pedido al responsable socialista "que haga su trabajo, y vele por los intereses de los malagueños frente al Consejo de Gobierno de la Junta, y que sea capaz de poner de acuerdo a sus consejeros en proyectos tan importantes para la provincia como éste", ha dicho.

"Los consejeros no hablan entre ellos, pero tampoco parece que lo hagan con Ruiz Espejo; y Ruiz Espejo no habla con los parlamentarios socialistas, que tampoco hablan con los consejeros", ha afirmado Del Cid, que se ha preguntado "qué ventaja supone para Málaga que el máximo responsable en la provincia de la Junta y del partido que la gobierna sean la misma persona". "Creo que a la vista está que ninguna, sino todo lo contrario", ha añadido.

También la responsable 'popular' ha asegurado que "Ruiz Espejo no estaba cuando su consejero de Medio Ambiente se olvidaba en el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Costa del Sol de la conexión ferroviaria para Marbella, y no está cuando su consejero de Fomento critica al Ministerio por no hacer lo que no hace su propio Gobierno", por lo que ha pedido "que se centre, que decida qué papel quiere jugar para la provincia y se abandone el oportunismo y la improvisación desde el PSOE y desde la administración andaluza", ha concluido.