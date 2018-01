La Junta llevará el conflicto de los trabajadores de la Base de Rota a los ministerios de Exteriores y Empleo

29/01/2018 - 17:26

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha señalado que va a dirigirse a los ministerios de Asuntos Exteriores y de Empleo "para que intercedan" en el conflicto de los trabajadores del servicio del aeropuerto de la Base Naval de Rota (Cádiz).

SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)

Jiménez Barrios ha manifestado que "no es posible entender que la empresa adjudicataria no respete la legislación laboral". "No es de recibo que los servicios mínimos los establezca el delegado del Gobierno en Andalucía, ni siquiera lo hace la Junta", ha afirmado el vicepresidente de la Junta, que ha añadido que "por tanto, los servicios mínimos no tienen una incidencia en la defensa de los trabajadores que normalmente tienen ese tipo de huelga".

Asimismo, ha recordado que "en España hay un acuerdo entre los dos gobiernos y el Gobierno de España tiene que ser consciente, y trasladarlo así al Gobierno norteamericano, que las compensaciones necesarias debe ser un asunto de extrema necesidad".

En este sentido, Jiménez Barrios ha insistido en que "a un incremento de mayor de marinees norteamericano se contemplaba un incremento de personal español", por lo que "no puede ocurrir que a mayor número de militares norteamericanos haya más personal civil norteamericano y más despidos de españoles".

"Ese es el trabajo en el que hay que implicarse, porque se están produciendo externalizaciones y en definitiva, lo único que significa es despidos para los españoles y que no cumple el acuerdo bilateral entre España y el Gobierno norteamericano", ha concluido.