La Factoría Cultural del Polígono Sur centrará los actos con colegios con motivo del Día de la Paz

29/01/2018 - 17:41

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Educación, Participación Ciudadana y Edificios Municipales, y el Centro Unesco de Sevilla, en colaboración con la Fundación Cajasol y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, han organizado un encuentro para celebrar el Día de la Paz en la Factoría Cultural en el que participarán los colegios 'Fray Bartolomé de las Casas', CEIP 'Andalucía', CEIP 'Manuel Altoaguirre', Colegio de Educación Especial 'San Pelayo', el Conservatorio elemental de Música de Triana y el Coro Meridianos. Durante el acto procederán a la interpretación de diferentes números musicales, coreografías y lectura de poemas.

El programa de actuaciones del certamen comprende diferentes números, con la canción 'Ni una más', interpretada por los alumnos del CEIP 'Manuel Altoaguirre'; la coreografía 'En nosotros está...', llevada a cabo por los niños del Colegio de Educación Especial 'San Pelayo'; alumnos del Conservatorio de Música de Triana tocarán diversas piezas de música clásica, mientras que los integrantes del Coro Meridianos cantarán el repertorio consistente en los temas 'Hine ma tov', 'A la mar si no duermes' y 'All things bright and beautiful'.

Además, la lectura de poemas correrá a cargo del alumnado del CEIP 'Fray Bartolomé de las Casas', quien se encargará de la presentación del acto, y de los chicos del CEIP 'Andalucía', los cuales interpretarán la obra poética 'Romancero Gitano. Homenaje a Lorca'.

"Este acto servirá para unir a la comunidad educativa en torno a la celebración de esta efeméride, que este año además tendrá como escenario principal un nuevo equipamiento cultural puesto en marcha por este Gobierno como es la Factoría Cultural y que se suma a otros actos realizados estos días en torno al Día de la Paz en otros barrios como Torreblanca", ha señalado la delegada de Educación, Participación Ciudadana y Edificios Municipales, Adela Castaño.

Además, entre las actividades preparadas por la comunidad educativa en otros distritos para celebrar esta efeméride, destaca la Marcha del Día Escolar de la No Violencia y la Paz, organizada por el Distrito Macarena junto a la Mesa de Educación del Polígono Norte, que también tendrá lugar el martes.

La marcha dará comienzo a las 09,30 horas partiendo de la Plaza del Olivo para continuar por los centros educativos participantes de la zona: CEIP 'Blas Infante', CEIP 'Pío XII', CC 'Virgen Milagrosa', CEIP 'Manuel Siurot', IES 'Azahar', IES 'Inmaculada Vieira', volviendo a las 12,30 horas a la Plaza del Olivo con la Lectura de Manifiesto por la Paz, además de otras actividades, juegos y talleres.

Además de los centros ya mencionados, participan Cepaim, Cruz Roja, Sevilla Acoge, Movimiento contra la Intolerancia, Centro de Salud Polígono Norte, Asociación Rutas de Sevilla, Asociación Manos Abiertas con Norte, CIMA, Federación Liberación, Federación Surge y Fundación Persan.