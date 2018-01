Sucesos.- Detenido en Dos Hermanas al presunto autor del robo de 153 bombonas de butano en gasolineras

29/01/2018 - 18:00

La Policía Nacional ha detenido en Dos Hermanas (Sevilla) a D.M.V., como autor de un total de 17 robos en distintas gasolineras de la localidad nazarena, Alcalá de Guadaíra, San Juan de Aznalfarache y Sevilla, de las cuales llegó a sustraer hasta 153 bombonas de gas butano.

SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)

El detenido, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, accedía al lugar en un vehículo de su propiedad, al que tapaba la matrícula para impedir ser identificado, y robaba las bombonas que estaban en las gasolineras disponiblespara su venta.

La investigación se inició a comienzos del mes de noviembre del año pasado, cuando se recibieron varias denuncias por robos de bombonas en diferentes gasolineras dispensadoras de esta mercancía en la localidad nazarena.

Los agentes comenzaron a analizar cada robo denunciado y entre las diligencias practicadas visionaron las cámaras de videovigilancia de los establecimientos afectados, lo que permitió centrar a un individuo como autor de los hechos; "un varón de 45 años de edad aproximadamente, delgado y con nariz prominente, que se desplazaba hasta las gasolineras siempre en el mismo vehículo".

Los investigadores pudieron constatar que el ahora detenido tomaba bastantes medidas de seguridad para evitar ser identificado cuando actuaba de noche o madrugada, en horario de cierre al público para no llamar la atención y no ser visto por clientes ni personal de las gasolineras. De esta manera, se desplazaba en un vehículo al que le tapaba las placas de matrícula para que no fuera captado por las cámaras de seguridad.

Una vez en la gasolinera, fracturaba el candado que aseguraba las jaulas metálicas contenedoras de las bombonas y se apoderaba de ellas. La suma de las diligencias llevadas a cabo por los agentes permitieron llegar hasta el vehículo utilizado en los robos y así identificar a su conductor habitual, que coincidía plenamente con las características físicas del autor de los hechos.

El operativo culminó con la localización y detención del autor, al que se leimputan un total de 17 delitos de robo con fuerza en las cosas, por lasustracción de 153 bombonas de gas butano, en gasolineras de las localidades de Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, San Juan de Aznalfarache y Sevilla, en el marco de una investigación llevada a cabo la Policía Judicial de la Comisaría de Dos Hermanas.