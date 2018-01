El Pacto educativo debate mañana sobre la financiación del sistema

29/01/2018 - 18:05

La Subcomisión para el Pacto Social y Político por la Educación del Congreso de los Diputados retoma mañana el debate a puerta cerrada, que se centrará en la financiación del sistema educativo. Aunque todos los grupos coinciden en la necesidad de aumentar la inversión educativa, sin embargo, discrepan en las fórmulas para alcanzar dicho objetivo.

MADRID,29 (EUROPA PRESS)

PP y PSOE apuestan por una financiación ligada al PIB per cápita, mientras que Ciudadanos ve necesario elaborar una memoria económica basada en la inversión por alumno para "blindar la financiación suficiente" para evitar "desigualdades territoriales", según ha indicado a Europa Press su portavoz de Educación, Marta Martín.

La portavoz de los socialistas en materia educativa, Luz Martínez Seijo, ha avanzado en un encuentro con medios de comunicación que el PSOE quiere recuperar "como mínimo" el 5% del PIB en siete años (hasta 2025) para después alcanzar el objetivo del 6% de forma progresiva.

"Esta va a ser parte de la negociación", ha aseverado Martínez Seijo, no sin añadir que el Gobierno va a tener que rectificar primero esta semana su compromiso de reducción del gasto educativo con Bruselas, contemplado en el Plan de Estabilidad.

Según esta diputada, cada uno de los bloques educativos del Pacto tienen que conllevar más financiación para la implantación de nuevas medidas y ha subrayado la necesidad de que exista un acuerdo en materia económica. Esta es una de las tres exigencias del PSOE de cara a un futuro pacto educativo, junto con una nueva ley y la modernización del sistema. No obstante, se ha mostrado confiada en lograr un consenso económico.

"Hablar de mejora del PIB sin más y sin haber determinado qué reformas se van a incluir en el Pacto y su coste real es una irresponsabilidad y por tanto no voy a dar un porcentaje", ha subrayado la portavoz de Ciudadanos, que considera que vincular la financiación del sistema al PIB "es un mantra que electoralmente queda muy bien, pero no garantiza ni la suficiencia ni la equidad".

En este sentido, Martín se ha preguntado si las formaciones parlamentarias que apoyan esta idea del PIB dejarán a alumnos sin escolarizar o si merece menos financiación un niño del País Vasco que uno de Extremadura porque el PIB de las comunidades es diferente.

"No será posible un pacto si no se garantiza esta financiación del coste por alumno, tanto desde el Estado como de las autonomías. Lo contrario sería apostar por una financiación insuficiente y poco equitativa", ha sentenciado.

La Subcomisión inició el debate sobre la financiación el miércoles pasado, pero se quedó en el diágnóstico de la situación ante el desacuerdo de los grupos. Finalmente, el encuentro acabó con el consenso de PP, PSOE y Ciudadanos de que la inversión educativa se encuentra por debajo de lo que necesita el sistema, mientras que Unidos Podemos insistió en el término "infrafinanciación", que no fue respaldado por el resto.

Sobre esto, el portavoz de la formación morada, Javier Sánchez, advirtió, al término de la reunión, de que "si no se toca la financiación y no se revierten los recortes, Podemos no va a estar en el pacto". Asimismo, subrayó que veía "más lejos el acuerdo" que hace un mes.

ANTEPROYECTO A FINALES DE AÑO

Los trabajos para el Pacto van más lentos de lo que los grupos parlamentarios esperaban, tal y como han reiterado varios portavoces. La Subcomisión dedicó gran parte de 2017 --de enero a octubre-- a escuchar a expertos y representantes de la comunidad educativa. El final del año lo ha empleado para elaborar un guión con los 14 puntos que todos consideran esenciales.

El objetivo es que en mayo o junio, como tarde, elaboren un informe de propuestas para entregarlo al Ministerio de Educación para la redacción de un anteproyecto de ley antes de que acabe el año. Además, el departamento de Méndez de Vigo tendrá que tener en cuenta también los documentos que salgan del Senado, el Consejo Escolar del Estado y la Conferencia Sectorial de Educación.

La portavoz socialista sostiene que el Ministerio no ha dado a conocer cómo va a integrar los distintos textos, que presentan a su vez diferentes esquemas. "No sabemos cómo va a triangular todo el trabajo", ha subrayado Martínez Seijo, que ha advertido de que parte de la comunidad educativa, como es el profesorado, está "molesta" por la escasa participación en el Pacto.