Laporte, en su despedida del Athletic Club de Bilbao: "Jamás olvidaré dónde me he hecho mejor jugador y persona"

29/01/2018 - 18:28

Asegura que su marcha del club rojiblanco "no es un adiós, sino un hasta pronto" y que llevará al Athletic en su "corazón para siempre"

BILBAO, 29 (EUROPA PRESS)

El hasta ahora jugador del Athletic Club de Bilbao Aymeric Laporte asegura, en su despedida del equipo bilbaíno, que "jamás" olvidará dónde se ha hecho "mejor jugador y persona" y, por eso, asegura que su marcha del club rojiblanco "no es un adiós, sino un hasta pronto". "Llevaré al Athletic en mi corazón para siempre. Eskerrik asko, bihotzez (Muchas gracias de corazón)", dice.

Laporte ha colgado un mensaje de despedida en su Facebook, después de que la Liga de Fútbol Profesional haya certificado este lunes al Athletic Club de Bilbao que el exjugador rojiblanco ha cumplido los requisitos para la válida resolución unilateral del contrato de trabajo que le ligaba al club bilbaíno, que abandona rumbo al Manchester City.

En su mensaje, explica que le hubiera gustado despedirse del Athletic y de toda su afición mediante una rueda de prensa, "algo que contaba con el visto bueno y la colaboración del Athletic, pero finalmente no podrá ser para cumplir las normas del otro club".

Laporte asegura que, desde que llegó a Bilbao "siendo un chaval en la temporada 2009-2010, han sido muchas las experiencias que me han tocado vivir, algunas en lo deportivo, pero me gusta recordar que lo que soy ahora como persona es, en gran parte, resultado de cómo me han acogido, cómo me han tratado y cómo me han formado en los aspectos fundamentales de mi vida".

En ese sentido, afirma que "la solidaridad, el respeto al compañero, el trabajo colectivo, la responsabilidad en la derrota y en la victoria, los anhelos y las ilusiones", le han marcado "para bien".

Laporte recuerda que "los retos, en lo deportivo, han ido pasando por delante de mis piernas: mi debut hace poco más de siete años en juveniles, mi primer gol en esa categoría -frente al Txantrea-, subir peldaños en el Basconia, el Bilbao Athletic, mi primer amistoso, debutar en el campo y ante los micrófonos en competición europea, mi primer gol -ante el Getafe-, incluso mi primera cartulina roja". "Todo me ha valido para aprender", asegura.

Asimismo, precisa que cuando habla de "un club único, hablo del Athletic, porque con una filosofía ni mejor, ni peor, simplemente diferente, me he sentido protagonista de un relato de Astérix y Obélix, una vivencia que me ha permitido, entre otras cosas, jugar Europa League, Champions y ganar un título ante uno de los grandes europeos y, sobre todo, rodearme de excelentes compañeros, técnicos y de un montón de excelentes profesionales fuera del campo".