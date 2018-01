Cataluña. rajoy insta a torrent a elegir otro candidato, porque "en la vida hay algo más que puigdemont"

30/01/2018 - 12:06

MADRID, 30 (SERVIMEDIA)

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, instó este martes al presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, a proponer otro candidato a la investidura como presidente de la Generalitat, ya que "en la vida hay algo más" que Carles Puigdemont, "que no está aquí y es un prófugo de la Justicia".

En una entrevista en TVE recogida por Servimedia, Rajoy avisó a Torrent de las "responsabilidades" en las que puede incurrir si se salta la resolución del Tribunal Constitucional (TC), que deja "muy claro" que Carles Puigdemont no puede presentarse a la investidura ni por vía telemática ni por delegación.

El jefe del Ejecutivo hizo estas valoraciones antes de que el presidente del Parlament anunciase que aplaza el Pleno de investidura que estaba convocado para hoy a las 15.00 horas hasta que la Cámara pueda votar a Puigdemont "con garantías". A este respecto, fuentes gubernamentales reaccionaron diciendo que este aplazamiento es "consecuencia obligada" de la acción del Estado de Derecho.

En su intervención televisiva, Rajoy ya había expresado su deseo de que la jornada de hoy transcurriese "de manera razonable". Para ello, demandó al presidente del Parlament que acate "la voluntad" que manifestó el TC, que es "lo que en cualquier democracia suele suceder".

"Espero que no tengamos que hacer nada porque eso no se produce (una investidura telemática o por delegación), pero el TC es muy claro y le dice al presidente del Parlament que no puede ser candidato el señor Puigdemont si no está allí y además autorizado por un juez", sentenció Rajoy.

Para el presidente del Gobierno, esto es "de puro sentido común", ya que "no se puede ser un prófugo de la Justicia y pretender que a uno le elijan presidente de una institución democrática". "Sin duda alguna, Torrent incurriría en responsabilidades" si permite este hecho, advirtió.

A su juicio, "lo más sensato" es que Torrent rectificase y propusiera a un "candidato limpio", ya que la propuesta de Puigdemont no se puede admitir "de ninguna de las maneras". "¡Que proponga un candidato que cuente con apoyo de la Cámara y no esté incurso en procedimientos judiciales, porque si no, vamos a estar en una situación de provisionalidad siempre!", exclamó Rajoy.

De no ser así, avisó a Torrent de que estaría prolongando "una situación que no va a ninguna parte". "En la vida hay algo más que el señor Puigdemont y hay muchos candidatos posibles" más allá de una persona "que no está aquí y es un prófugo de la Justicia", alertó el presidente del Gobierno.

Por tanto, abundó en que Torrent "tiene que ser muy consciente de las responsabilidades en las que puede incurrir si se salta la resolución del Constitucional, cosa que no se puede hacer". Además, consideró que si Puigdemont accede al Parlamento catalán ya sería "el culmen del espectáculo".

Además, justificó que el Gobierno siguiese adelante con el recurso ante el TC a pesar del informe desfavorable del Consejo de Estado para hacerlo en este momento diciendo que además de vulnerar "todas las normas del sentido común" se produjo el hecho decisivo de que Torrent fue a Bruselas para entrevistarse con Puigdemont, algo "ridículo" y sin precedentes.

"Yo tengo la conciencia muy tranquila y volvería a hacer exactamente lo mismo en una circunstancia igual", aseguró. "Estamos satisfechos, queríamos que no se celebrara un Pleno con un candidato en Bruselas y fugado y creo que el resultado ha sido positivo".

En este punto, señaló que en las medidas que ha tomado para atajar el desafío secesionista se ha sentido apoyado "en lo sustancial" por los líderes de PSOE y Ciudadanos, Pedro Sánchez y Albert Rivera. "Me siento apoyado y agradecido", manifestó.

Sobre el papel que ha jugado el rey Felipe VI, arguyó que fue "una buena decisión" que se dirigiera a la nación "defendiendo aquello que como jefe de Estado está obligado a defender", esto es, la soberanía nacional, la Constitución y los valores democráticos que rigen en nuestro país desde hace 40 años.

"El Rey está preocupado como cualquier español", señaló Rajoy, antes de valorar que el discurso que pronunció por la situación en Cataluña fue "muy importante" y un "respaldo para todos aquellos que luego intentamos que se restableciera la legalidad vigente".

