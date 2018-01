MÉS per Menorca pide a la Mesa del Parlament que no "bloquee" el debate sobre las guarderías

30/01/2018 - 12:55

MÉS per Menorca ha pedido este martes a la Mesa del Parlament que no "bloquee" el debate de la proposición no de ley sobre el decreto de las guarderías que presentó la formación para exigir su retirada.

MENORCA, 30 (EUROPA PRESS)

En concreto, los menorquinistas han solicitado, especialmente al PP, al PSIB y a Podemos, que no "bloqueen nuevamente" el traspaso de la propuesta a la Comisión de Asuntos Sociales y Derechos humanos, lo que permitiría acelerar el debate. La Mesa del Parlament decidirá este miércoles si acepta la petición de MÉS per Menorca.

Es la segunda ocasión en la que los menorquinistas piden que la proposición no de ley se debata en la Comisión de Asuntos Sociales y Derechos Humanos, alegando que la Comisión de Educación está saturada por el debate sobre el Pacto Educativo.

La primera vez que se registró la solicitud fue el pasado 3 de enero y el 16 de enero la Mesa denegó la petición de MÉS per Menorca. Este miércoles se debatirá la reiteración de la solicitud, que fue presentada el mismo 16 de enero al conocer la primera decisión de la Mesa.