Madrid. carmena no aclara que sucederá con los presupuestos de 2018

30/01/2018 - 12:29

MADRID, 30 (SERVIMEDIA)

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, hizo balance este martes de la actividad municipal en el último mes sin aclarar qué sucederá con los presupuestos de la ciudad para 2018, que están sin aprobar, al tiempo que el PP le reprochó este "fracaso" presupuestario y sostuvo que la regidora vive instalada en el "realismo mágico".

Carmena compareció a petición propia en el Pleno ordinario del Ayuntamiento de enero, donde dio cuenta de su último mes de gobierno. Inicialmente no hizo mención a los presupuestos de Madrid para 2018 y, ante el emplazamiento del PP a pronunciarse, se refirió a que si es un fracaso no tener cuentas locales, el Gobierno central también es un fracasado, porque todavía no los ha sacado adelante.

Al mismo tiempo, la primera edil explicó la autorización de inversiones por valor de 206 millones una vez se levantaron las medidas cautelares que suspendían muchas de ellas por el enfrentamiento judicial con la Delegación del Gobierno a cuenta de la regla de gasto.

También se refirió a que tres de las 12 escuelas infantiles municipales ya están en ejecución, por lo que en dos meses terminarán las obras. Además, aludió a que el Palacio de Congresos de La Castellana ya está asignado a Ifema y que los procesos participativos van avanzando. Por último, defendió la iniciativa del Gobierno municipl para regular los pisos turísticos.

En cultura, área que Carmena gestiona directamente, la alcaldesa se reafirmó en que ha sido una buena idea adjudicar por un jurado las direcciones de los grandes contenedores culturales. Asimismo, aludió a que ya está muy elaborado el programa del centenario del exalcaldes Enrique Tierno Galván y que incluirá actividades como una lectura dramatizada de los plenos que presidió, conciertos homenaje, la reedición de su bandos del alcalde, una exposición, una estatua conmemorativa y, a petición del PSOE, la recuperación del archivo del exalcalde.

CRÍTICAS DE CIUDADANOS

La primera edil también mencionó los premios MadMas, el primero de los cuales se entregó a una iniciativa de traducción a lenguaje de signos y el comienzo de reparto de folletos de la campaña Barrios por los Buenos Tratos, contra la violencia de género.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, dio la vuelta a la petición de respeto lanzada por la alcaldesa y denunció que ésta lleva ya 51 preguntas o comparecencias sin responderlas, cuando su predecesora, Ana Botella, sí contestaba en el pleno, porque lo contrario es una falta de respeto a la oposición. Mientras Carmena no conteste, finalizo, ella no participará en los "publirreportajes" en que a su juicio convierte sus comparecencias a petición propia.

La portavoz del PSOE, Purificación Causapié, lamentó la pérdida de inversiones pero culpó de ellas al "brutal ataque" del Gobierno central; hizo una valoración positiva de la campaña de Navidad; pidió que la regulación de pisos turísticos no sea mediante "globos sonda" como la moratoria.

"REALISMO MAGICO"

En nombre del PP, su portavoz, José Luis Martínez-Almeida, acusó a Carmena de vivir instalada en el "realismo mágico" al ignorar en su intervención que no hay presupuestos porque nueve de los concejales de Ahora Madrid no están dispuestos a apoyarlos; criticó que las medidas contra la contaminación se pongan en marcha en el centro cuando los peores datos los dan las estaciones medidoras de la periferia;, y contrapuso la tolerancia del Go bierno municipal con los okupas "chupópteros" del autodenominado Centro Social 'La Ingobernable' a la intolerancia con los que quieren ejercer un trabajo para el que se forman en la Escuela de Tauromaquia.

Por último, criticó el reparto público de regalos del Ayuntamiento a niños a quienes no dejen nada los Reyes Magos como un espectáculo "lamentable" digno de Eva Perón, que no había hablado de las pérdidas de los comerciantes del centro, se burló de la supuesta carta de una niña que no vivía en Madrid pero pedía la continuidad de Carmena y reiteró que la moratoria a los pisos turísticos es en realidad una moratoria hotelera".

Carmena contestó a Villacís que cede las preguntas a delegados cuando cree que es más eficaz que contesten éstos y a Almeida que, si es un fracaso no tener presupuestos, el Gobierno central también es un fracasado.

(SERVIMEDIA)

30-ENE-18

KRT/nbc