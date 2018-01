UGT y CCOO recuerdan a las víctimas de violencia machista de 2017

30/01/2018 - 13:24

Las organizaciones sindicales CCOO y UGT, bajo el lema '#NiUnaMenos', han celebrado este martes una concentración en señal de duelo y denuncia por todas las mujeres asesinadas por violencia machista en 2017 en España. "Hemos querido darle un significado mayor porque es una forma de recordar a todas las mujeres y a sus hijos que en 2017 han sido víctimas de esta lacra social con la que tenemos que acabar entre todos", ha explicado la secretaria de igualdad de UGT, Carmen Escandón en declaraciones a los medios.

OVIEDO, 30 (EUROPA PRESS)

La concentración se ha realizado en la confluencia de las calles Santa Teresa, Cervantes y Avenida Galicia. Durante la protesta, CCOO y UGT han escenificado su tolerancia cero con el machismo y la violencia de género lanzando 53 globos morados con el nombre de cada una de las víctimas.

El manifiesto ha sido leído por Escandón y por la responsable de igualdad de CCOO de Asturias, Ana María Rodríguez. "Necesariamente debemos combatir el machismo en todas sus formas y expresiones, también los micromachismos y conductas aparentemente inocentes que esconden estereotipos e impiden avanzar en la erradicación de esta lacra", han manifestado.

Ambas organizaciones consideran "fundamental" que la normativa española "avance en la aplicación del Convenio del Consejo de Europa", sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica.

Además, han señalado que la prevención y lucha requieren recursos económicos adecuados, "de los que no se ha dispuesto en estos años del gobierno del PP", han criticado. Respecto al pacto de estado "es imprescindible pero insuficiente porque no resuelve todas las carencias detectadas".

Escandón ha explicado a los medios que la violencia institucional existe, "porque cuando a una mujer no se le presta atención o no se la considera o no se la escucha, cuando está en situación de necesidad, se está llevando a cabo esa violencia institucional", ha indicado. "A las mujeres hay que escucharlas, entenderlas y creerlas", ha concluido.

Por su parte, la responsable de igualdad de CCOO ha apuntado que "más de 900 mujeres han sido asesinadas desde la promulgación de la ley de igualdad, que parece que se queda solo en lo reglamentario porque en la vida real sigue habiendo una desigualdad muy flagrante que en última instancia ocasiona el asesinato de mujeres simplemente por ser mujeres".

Para lograr una mayor repercusión y concienciar a la sociedad contra la violencia de género, CCOO y UGT organizarán actos de denuncia los últimos martes de cada mes. "Ambos sindicatos denunciamos que la desigualdad, la discriminación y la falta de prevención están detrás de esta lacra y mientras sigan, seguiremos movilizándonos", han concluido.