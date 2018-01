PSOE admite que no hay acuerdo con Podemos sobre la edad mínima para cazar y no ve necesario entrar en ese debate

30/01/2018 - 13:38

El diputado del PSOE Fernando Mora ha admitido este martes que aumentar la edad mínima de 14 a 16 años para poder cazar en la región --como ha solicitado Podemos en sus enmiendas a la modificación de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha-- es un tema que "se ha tratado" entre socialistas y formación morada, pero en torno al cual no se han "puesto de acuerdo".

TOLEDO, 30 (EUROPA PRESS)

"Prácticamente todas las comunidades autónomas tiene recogidos los 14 años para poder ejercer la caza y las licencias de armas se dan a partir de los 14 años, y mientras el Estado no cambie la legislación me parece absurdo que un chaval de 14 años puede tener un arma pero sin embargo no pueda cazar pero sí hacer otras actividades con ese arma", ha indicado Mora a preguntas de los medios en rueda de prensa.

"Yo no entraría en ese debate, el tema de los 14 años es un tema de siempre, es ya antiguo. Yo no conozco graves incidentes como consecuencia de que un chaval de 14 años haya podido cazar", ha señalado.

Dicho esto, ha apuntado que la modificación de este texto legislativo garantiza el buen funcionamiento de un modelo de caza en la región y se combina con un modelo "proteccionista", por lo que poner un poco en orden y combinar la caza, una fuente de riqueza, con la protección medioambiental, es algo "positivo", ha destacado Mora.

A su juicio, esta reforma de la ley es "bastante ecuánime" y "guarda el punto medio del equilibrio". "Le viene bien a los cazadores que van a poder cazar con mas garantía, a los agentes medioambientales, a los ecologistas y no se consienten modalidades como había en la ley anterior, poco más que medievales, como la caza con lanza de jabalí".