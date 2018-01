El Museo del Vino de Valladolid acogerá, por segundo año, la presentación del Anuario de Vinos de El País

30/01/2018 - 13:48

El Museo Provincial del Vino, con sede en Peñafiel (Valladolid), volverá a convertirse, por segundo año consecutivo, en escenario de la presentación del Anunario de Vinos de El País, "una de las referencias esenciales para el aficionado al mundo del vino de toda España", como así ha subrayado el presidente de la Diputación vallisoletana, Jesús Julio Carnero.

PEÑAFIEL (VALLADOLID), 30 (EUROPA PRESS)

El máximo responsable de la institución provincial, junto a Pilar Molestina, directora de la publicación, y a Margarita Mas, directora de proyectos editoriales de Prisa Revistas, ha sido el encargado de presentar en el Museo Provincial del Vino de Peñafiel la 24ª edición del Anuario de Vinos del citado rotativo.

Como ha recordado el presidente de la Diputación, "se trata, sin duda, de una publicación que se constituye como una guía de referencia para los profesionales y los amantes del vino, pero que además se ha convertido en una importante herramienta de divulgación y aprendizaje sobre el mundo del vino", a la vez que ha incidido en que "de todos es conocido que el vino es una parte indisociable de la cultura y uno de los sectores más dinámicos de la economía".

Pero además de la apuesta por la calidad, la innovación y el dinamismo de nuestro sector vitivinícola, Carnero incide en la necesidad de contar con el respaldo de los medios de comunicación social y especialmente de las publicaciones especializadas como este anuario, "que no sólo difunde la riqueza de todas las regiones vitivinícolas de nuestro país y nos guía en nuestras elecciones, sino que también despierta en muchas personas el interés por conocer los lugares donde se produce el milagro del vino, en una impagable labor de promoción enoturística".

DOS VINOS DE VALLADOLID ENTRE LOS ONCE MEJORES

El acto, en el que han participado profesionales de la enología y la hostelería de ocho comunidades autónomas, ha finalizado con la presentación y cata de los once vinos que han logrado las mejores puntuaciones del anuario, presentados por sus respectivos directores técnicos.

Entre ellos se encuentran dos vinos de la provincia de Valladolid: Malleolus de Sanchomartín 2011 (Bodegas Emilio Moro, D.O. Ribera del Duero) y Cartago Paraje del Pozo 2013 (Bodegas Maurodos, D.O. Toro).Junto a ellos, se han presentado el Roda I 2010 (Bodegas Roda, D.O.Ca.Rioja), El Nido 2014 (Bodegas Juan Gil, D.O. Jumilla), Superius Quod 2013 (Bodegas Hispano Suizas D.O. Utiel-Requena), Leonor Palo Cortado de 12 años (Bodegas Gonzalez Byass, D.O. Jerez), Trasnocho 2011 (Bodegas Remírez de Ganuza, D.O. Ca. Rioja), Mirto 2012 (Bodegas Ramón Bilbao, D.O. Ca. Rioja), Fino El Capataz Solera de la Casa (Bodegas Alvear, D.O.Montilla-Moriles), Can Sala 2007 Brut Gran Reserva (Bodegas Freixenet, D.O. Cava) y Pérez Pascuas Gran Selección 2012 (Bodegas Hnos. Pérez Pascuas, D.O. Ribera del Duero).