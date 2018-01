Promotores acusan al Ayuntamiento de "cercenar" los desarrollos del sureste y creen que se acabará en los tribunales

30/01/2018 - 13:55

Asprima sostiene que el nuevo plan director impedirá el crecimiento de la ciudad, expulsará a los jóvenes de Madrid y pone en riesgo inversión y puestos de trabajo

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) ha acusado al Ayuntamiento de la capital de "cercenar" las posibilidades de crecimiento de la ciudad con el plan director para los desarrollos urbanísticos del sureste y de "paralizar" la tramitación de los expedientes dentro de este ámbito, una situación que no dejará otra posibilidad que acudir a los tribunales si no se revierte la situación.

Así lo ha detallado en rueda de prensa el presidente de Asprima, Juan Antonio Gómez-Pintado, en rueda de prensa para valorar el plan director aprobado por el Ayuntamiento de la capital que reduce a la mitad el número de vivienda en los ámbitos del sureste (Los Berrocales, Ahijones, Valdecarros y Los Cerros), al pasar de 105.000 inicialmente previstas a 53.000.

Gómez-Pintado ha asegurado que el documento del Ayuntamiento, que ha tildado de "político", sin efectos jurídicos pues se tendría que modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y en el que ha tarado en elaborar dos años y medio, vulnera el principio fundamental de seguridad jurídica e imposibilita el acceso de jóvenes a la vivienda a precios asequible, al lanzar "un torpedo en la línea de flotación" a los planes de crecimiento de la ciudad y de la generación de vivienda protegida en la ciudad.

Asprima ha señalado que el actual PGOU está ahora "vigente" y avala los desarrollos del sureste en sus términos iniciales, como recoge la sentencia del Tribunal Supremo de 2016. Por ello, la modificación puntual del Plan General permitiría a los propietarios defender sus intereses, según ha precisado su presidente.

No obstante, ha incidido además en que se produce una situación de "dejación de funciones" pues, según Gómez-Pintado, el Ayuntamiento no está tramitando los expedientes urbanísticos en estos ámbitos, lo que "vulnera" los derechos de los propietarios, que ya han invertido más de 350 millones, y la población de Madrid. "Una vez que la administración decide no tramitar, la única defensa es la demanda, no hay otra posibilidad", ha insistido.

El presidente de Asprima ha detallado que la reducción de edificabilidad incide sobre todo en el caso de la vivienda pública para la capital que ahora "va a tener francamente difícil llevarse a cabo", pues en el sureste se concentra la gran bolsa de suelo destinada para este tipo de edificación.

HABRÁ FALTA DE SUELO FINALISTA Y AUMENTO DEL PRECIO DE LA VIVIENDA

Además, expone que la consecuencia de la decisión del Ayuntamiento genera la "falta de suelo finalista" en la capital, con la consiguiente subida en el precio que repercutirá posteriormente en el precio de la vivienda. A ello se unirá la falta de vivienda en venta y alquiler, que ha subido un 16 y un 33 por ciento respectivamente en Madrid, dice.

"El efecto práctico de eliminar la gran bolsa de suelo del sureste es que tendrá que reflejo en las próximas generaciones y que serán expulsadas de Madrid, llevándolas a las áreas limítrofes", haciendo mención por ejemplo a la localidad de Rivas.

El presidente de Asprima también ha asegurado que tampoco "nunca ha visto" que en una planificación urbanística se planeen primero la infraestructura en lugar de las viviendas, en vez de ir acompasando ambas.

Por otro lado, Gómez-Pintado ha incidido en que estos ámbitos contemplan un desarrollo de hasta 30 años y que los propietarios no han rechazado modificar estos desarrollos para adaptarse a las necesidades sociales. Sin embargo, ha criticado que el equipo de Gobierno "cercena" con su estrategia el "posible crecimiento de Madrid" y "condena" a la bolsa fundamental de suelo destinada a un "crecimiento sostenible" de la ciudad.

Tras incidir en que el documento no tiene fundamento jurídico pues no actúa con el plan general, Asprima cree que el Consistorio pretende "echar una cortina de humo" sobre su incapacidad de gestión para asumir ciertos compromisos, como el desplegar 4.000 viviendas de alquiler en Madrid de las que ahora solo hay 600 en edificación y ninguna entregada.

Por otro lado, ha subrayado que, pese a lo que sostiene el Área de Desarrollo Urbano Sostenible que alude a la disposición de suelo finalista en Madrid para los próximos ocho años, cualquier informe de sociedades de tasación alude a que el suelo finalista en la capital se agotará en los próximos tres años.

LA ESTRATEGIA DEL CONSISTORIO PONE EN PELIGRO 13.000 MILLONES

Igualmente, ha asegurado que el plan director del Consistorio reduce a la mitad la vivienda protegida en el ámbito y atenta contra la generación de 9650.000 puestos de trabajo y 13.000 millones de inversión previstos en estos ámbitos con el diseño urbanístico recogido en el PGOU. A su vez, Gómez-Pintado ha recordado que también está en peligro las 1.200 hectáreas de zona verde contemplada en el proyecto original, que son equiparables a cien veces el parque de El Retiro.

También ha comentado el presidente de Asprima que, pese a que el documento no tiene fundamento jurídico al no actuar directamente sobre el PGOU, su asociación está estudiando si es susceptible de ser recurrido. La consecuencia a la que lleva el plan director es, en su opinión, generar un "limbo" que impide el desarrollo de los ámbitos del sureste con un nuevo retraso, pues con las previsiones que da la administración municipal no se empezaría en un mínimo de ocho años.

Gómez-Pintado ha indicado que ya se ha desplegado una inversión de más de 350 millones de euros en estos ámbitos por parte de las Juntas de Compensación y ha denunciado que existe una "situación clarísima" de falta de tramitación de expedientes que puede derivar en "responsabilidades personales" si continúa produciéndose.

"Deben rechazar o aceptar los expedientes y eso no se realiza", ha insistido el presidente de Asprima para augurar que esta situación "terminará en los tribunales" si se plantea que el plan director es el documento que tiene "validez" para el Consistorio. En caso de que se abriera el cauce de modificar el Plan General de Ordenación Urbana, la figura que se aplicaría es el recurso contencioso-administrativo.

En consecuencia, Asprima reclama al Consistorio que reflexione en sus planteamientos sobre los desarrollos del Sureste y "piense más" en sus ciudadanos porque la tendencia de la capital es la de crecimiento y "no se pueden poner puertas al campo". "Estamos peleando por el futuro de Madrid y el dar acceso a la vivienda para sus habitantes", ha espetado Gómez-Pintado.

Finalmente, ha aludido al manifiesto impulsado para instar al Consistorio a que respete el diseño original de los desarrollos del sureste, al que se ha adherido Asprima y las juntas de compensación de estos ámbitos.