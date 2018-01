Gil Rosiña recalca que los políticos han de estar "unidos" sobre la financiación y rechaza el "ruido innecesario" del PP

La portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha defendido que los extremeños y sus representantes públicos (los políticos) han de mantenerse "unidos" de cara la negociación de la financiación autonómica, y ha rechazado --en alusión al PP-- el "ruido innecesario" que pueda generarse alrededor de esta cuestión.

MÉRIDA, 30 (EUROPA PRESS)

De este modo, ante el debate monográfico sobre financiación autonómica del próximo jueves, día 1, en la Asamblea, Gil Rosiña ha señalado que el Grupo Socialista en la Cámara regional está "desde hoy negociando ya" con las formaciones con representación parlamentaria una propuesta de resolución que "viene a resumir la posición global" que, a su juicio, ha de tener la comunidad ante la reforma del sistema de financiación autonómica.

En este sentido, y tras apuntar que desde la Junta acudirán a la sesión plenaria del jueves "convencidos" de que están haciendo lo que tienen que hacer, ha subrayado en alusión al PP que "lo que no parece muy lógico es que quien hace dos años gobernaba esta comunidad autónoma ahora se quiera desentender de la discusión más importante que probablemente" se va a tener "en los próximos meses".

"Si el PP en Extremadura que hace tres días como quien dice gobernaba esta comunidad autónoma, y el señor Monago que ha sido presidente de Extremadura no quiere hablar de la reforma del sistema de financiación en la Cámara legislativa donde representamos al conjunto de los ciudadanos, pues tiene un problema... que se lo explique a los ciudadanos", ha espetado Gil Rosiña a preguntas de los medios en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno autonómico de este martes.

CONSENSO Y DIÁLOGO

Al mismo tiempo, ha incidido en que desde que el PSOE gobierna esta legislatura en la región el Ejecutivo autonómico ha hecho "todo por consenso, todo desde el diálogo" porque entiende que "este es un tema donde los extremeños" han de estar "unidos" y "por tanto, sus representantes públicos también".

"Al margen de las distintas formas de pensar o posicionamientos que tengamos en otras cuestiones sobre las que tendremos que discutir, el regadío de Tierra de Barros, las becas, los mínimos vitales y lo que quieran", ha añadido.

En todo caso, ha subrayado que "desde el inicio de la legislatura el gobierno de Guillermo Fernández Vara tomó la iniciativa para liderar una posición común y para encontrar un punto común entre todas las fuerzas políticas que nos hagan más fuertes".

Al respecto, ha criticado que el 'popular' José Antonio Monago esté proponiendo, ha dicho, que hagan "alianzas unos territorios con otros para que este problema no se pueda solucionar".

"¿Monago qué es lo que está proponiendo? ¿Qué hagamos alianzas unos territorios con otros para que este problema no se pueda solucionar?", ha preguntado Gil Rosiña, quien ha afirmado que "ése no es el modelo de Guillermo Fernández Vara", sino que "el modelo de Guillermo Fernández Vara es el entendimiento, el consenso, el diálogo, la discusión, para llegar a fortalecer los derechos públicos fundamentales de los ciudadanos, que es de lo que se trata aquí".

En esta línea, ha subrayado de nuevo en alusión al PP que "el debate no puede ser si el formato de pleno monográfico es válido o no" para hablar sobre financiación autonómica desde Extremadura; al tiempo que ha insistido en que el objetivo de la Junta es "discutir con los grupos políticos de cuánto vale en este país tener una sanidad de calidad, tener una educación de calidad y que los ciudadanos tengan sus derechos por ser españoles y no por el territorio donde viven".

"Y lo demás es un ruido innecesario, que como dijo ayer el presidente de la Junta tiene muchas cosas que hacer y no estamos para contestar a tonterías", ha concluido Gil Rosiña.