La obra maestra de Britten 'Peter Grimes' se estrena en Les Arts con Gregory Kunde y un mar enfurecido

30/01/2018 - 14:01

El Palau de les Arts Reina Sofía de València estrenará el próximo jueves, 1 de febrero, 'Peter Grimes', de Benjamin Britten, una de las obras maestras del siglo XX, además de la mejor ópera inglesa desde 'Dido and Aeneas', de Henry Purcell (1689). En esta ocasión, el espectáculo otorga un gran protagonismo al mar y sus efectos sobre la violencia de los hombres.

Christopher Franklin, en el foso, y Willy Decker, como director de escena de esta producción del Teatro de La Monnaie (Bruselas), abordan la primera ópera del coliseo valenciano en 2018. Un acontecimiento que supone, además, el debut escénico de Gregory Kunde en el rol del atormentado marinero, estigmatizado, perseguido y abocado al suicidio por un supuesto maltrato a sus aprendices, destaca la institución cultural valenciana a través de un comunicado.

Especialistas en el repertorio inglés acompañarán a la estrella estadounidense sobre el escenario: Leah Partridge (Ellen Orford), Robert Bork (Balstrode), Dalia Schaechter (Auntie), Andrew Greenan (Swallow), Charles Rice (Ned Keene), Ted Schmitz (Reverend Adams), Richard Cox (Bob Boles) y Lukas Jakobski (Hobson), junto con la legendaria diva Rosalind Plowright en el papel de Mrs. Sedley.

Benjamin Britten aborda en 'Peter Grimes' dos temas recurrentes en su legado: el enfrentamiento de un individuo con la sociedad y también la pérdida de la inocencia. Mediante la figura del protagonista, el compositor inglés explora los efectos psicológicos de la exclusión en quienes contravienen los códigos convencionales.

Así lo explica el director musical, Christopher Franklin, quien subraya la "contemporaneidad" de la obra. "No es una ópera sobre mitos, ni sobre dragones, princesas, cortes o reyes, sino que trata un tema que, hoy en día, sigue siendo muy actual, como es el modo en que la sociedad, como un todo, reacciona contra un individuo".

Musicalmente, Benjamin Britten hace gala de un gran instinto dramático al aglutinar en el pentagrama los diferentes ambientes por los que transita 'Peter Grimes', desde los delirios a los arrebatos del pescador, las canciones populares en la posada de Auntie, la tormenta o los cantos dominicales en la iglesia, otorgándole al mar un inusitado protagonismo como personaje encarnado por la orquesta, testigo continuo y presente del drama humano.

"CASI WAGNERIANA"

Franklin, que dirige su segunda obra del compositor inglés en València después de 'The Turn of the Screw' en 2017, ha añadido que se trata de una "ópera casi wagneriana, en el sentido de que se usa el coro como el coro en el teatro griego: es el reflejo de la sociedad".

Tras su celebrada 'Traviata del reloj', que cautivó en el Festival de Salzburgo y que el centro de artes programó dentro del bicentenario del nacimiento de Verdi, Willy Decker presenta 'Peter Grimes'. Un montaje del consagrado director, con escenografía y vestuario de John Macfarlane, iluminación de Trui Malten y coreografía de Athol Farmer, que ha recibido el elogio unánime de crítica y de público desde su estreno en 1994.

Decker enfatiza el papel del mar en su propuesta, un mar que "determina en su violencia el comportamiento de los hombres". Su violencia se refleja en la violencia de los hombres y de sus actos: la tierra firme y el mar, el hombre y la naturaleza, se encuentran atrapados en las garras el uno del otro? En todos los sentimientos, principalmente en la angustia y en los deseos, siempre está presente".

Para su puesta en escena, el 'regista' alemán recurre a imágenes de "su inmensidad y violencia y representa los efectos que produce el mar en el alma de los hombres".

"UN PAPEL CON EL QUE SUEÑA TODO TENOR"

Desde que cantara su primer 'Otello' en España bajo la dirección de Zubin Mehta en el Festival del Mediterrani de 2013, Gregory Kunde es uno de los artistas de referencia en la programación de Les Arts, con destacados debuts en València, como Don Álvaro en 'La forza del destino' o el rol protagonista en 'Samson et Dalila'.

El tenor americano ya cantó en 2013 la versión en concierto de esta ópera bajo la dirección de Antonio Pappano. Una actuación que le valió la comparación con el mismísimo Sir Peter Pears, el tenor y amante de Benjamin Britten para el que el genio inglés compuso este papel, y quien estrenó la obra el 7 de junio de 1945 en el Teatro Sadler's Wells de Londres.

Ante su primera representación de 'Peter Grimes', Kunde ha equiparado el personaje con otro determinante en su carrera actual. "Para mí es como el 'Otello' de Verdi: un papel con el que sueña todo tenor".

"Es el mejor trabajo de Britten --ha proseguido--. Le conocemos muchos otros títulos: 'Death in Venice', 'Billy Budd'... pero, en mi opinión, esta es la obra maestra de sus óperas. Y si hablamos del siglo XX, diría que es una de las cinco mejores de ese siglo. Ya nadie la considera ópera moderna, porque se ha convertido en pieza de repertorio, lo que es fantástico".

Por su parte, Leah Patridge encarna a Ellen Orlford, la maestra del pueblo y la más ferviente defensora de Grimes. Se trata de su segunda visita a Les Arts tras cantar el papel de Helena en 'A Midsummer Night's Dream' en 2016 con Roberto Abbado.

La soprano estadounidense considera que cantar la obra de Britten supone "experimentar un cambio de vida". "Una vez que con tus habilidades musicales logras apreciar y trabajar a Benjamin Britten, sientes como si accedieras a otro mundo de expresión", explica.

"Cada vez que escucho esta obra me sorprende cómo pudo pensar en escribirla... El modo en que capta el mar, la mañana, cómo plasma la escena en la posada de Auntie. En su música, todo es muy visual. Hay momentos verdaderamente espeluznantes y otros provocadores. Nunca me canso de escuchar esta música, ni de cantarla", declara.

Rosalind Plowright se pone en la piel de la Señora Sedley, "la mala de la historia", en palabras de la propia diva, que aborda con este papel lo que ella denomina su "tercera carrera" tras 35 exitosos años sobre los escenarios.

Brillante soprano 'spinto', reconvertida posteriormente en 'mezzosoprano' y actualmente especializada en papeles de carácter, califica a la Señora Sedley como "alguien desagradable, muy desagradable". "Ella lo exagera todo mucho más, y quiere realmente que Peter Grimes se hunda", apostilla.

Les Arts estrenará el 1 de febrero 'Peter Grimes', el segundo título de Britten que se presenta en la Sala Principal, después de 'A Midsummer Night's Dream'. Las restantes funciones tendrán lugar los días 4, 7, 10 y 13 de ese mismo mes.