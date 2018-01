Maestre afea al Consorcio que no tenga Twitter para que la ciudadanía ejerza su contrapoder en forma de críticas

30/01/2018 - 14:06

La portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, ha afeado al Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid (CRTM) que no cuente con un perfil en Twitter para que la ciudadanía pueda ejercer a través de él su "contrapoder" en forma de críticas y sugerencias.

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Maestre lo ha expuesto este martes en el Pleno de Cibeles, donde el concejal de Cs Sergio Brabezo ha preguntado cómo ha afectado el caso del perfil falso a la relación municipal con el Consorcio. El gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia, explicaba que no creó ninguna cuenta en Twitter relativa al Consorcio de Transportes, que habría sido dada de alta por un colectivo con el fin de denunciar que este organismo público no contaba con perfil en la red social. Ha pedido el sobreseimiento de la causa.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) detallaban que el caso parte de una denuncia del propio Consorcio de Transportes, que detectó la existencia de una cuenta no oficial en Twitter del organismo, que usaba su logo y su imagen sin permiso. Según las mismas fuentes, la Policía dio traslado del caso a la Fiscalía, que lo llevó a los tribunales.

La denuncia fue incoada el pasado 19 de mayo de 2017 por parte del Juzgado número 13, que abrió diligencias y que el pasado viernes dio traslado a la Fiscalía de la petición de archivo de la denuncia por parte del gerente, que no ha llegado a declarar como investigado porque el juez anuló la citación tras el recurso presentado por el afectado.

El concejal Brabezo ha pedido explicaciones de los motivos por los que esta situación, detectada en mayo de 2017, no pasó por el consejo de administración de la EMT en lo que ha tachado como un ejercicio de "deslealtad". También ha querido saber "cómo afecta la suplantación a la relación entre la EMT y el Consorcio". "Dice que defienden lo público pero no deberían entonces atacar a otra Administración pública", ha señalado.

La portavoz del Gobierno municipal ha indicado que el gerente empleó una cuenta en Twitter que "critica respetuosamente" y desde la que se "especifica claramente que no es una cuenta oficial", desde la que no se suministra información. "La crítica es que en 2017 el Consorcio no tiene un mecanismo para recibir críticas y sugerencias de la ciudadanía", ha sostenido.

En ese punto, la edil le ha espetado a Cs que, de existir ese mecanismo de comunicación, "hoy se le podría preguntar al Consorcio con la línea 4 que dónde estás las inversiones de la Comunidad pero no lo pueden decir porque el Consorcio no lo tiene". Por último, Rita Maestre ha cargado contra la "enésima campaña de criminalización de este gobierno" por parte de Ciudadanos, partido al que ha pedido que "presione en la Comunidad para que preste un servicio público eficiente".