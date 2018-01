La Junta de Personal de Logroño niega "cualquier acercamiento" con el Gobierno local y ve la negociación "bloqueada"

30/01/2018 - 14:07

La Junta de Personal del Ayuntamiento de Logroño y miembros de los sindicatos que la forman han negado este martes que exista "cualquier acercamiento" con el equipo de Gobierno municipal y han considerado que la negociación está en una situación de "bloqueo total y absoluto".

LOGROÑO, 30 (EUROPA PRESS)

Como ha afirmado en rueda de prensa José Guillermo Rubio, del SPPME, "estamos en una situación de desencanto y continuo conflicto en las negociaciones, porque nos están tomando el pelo a la Junta de Personal y a los sindicatos".

"El PP continúa mostrando su total falta de compromiso y de respeto hacia los trabajadores municipales", ha asegurado Rubio, quien ha recordado una anterior comparecencia sindical ante los medios de comunicación "en la que comunicamos que UGT, CCOO y SPPME estaban en conflicto con el PP y a día de hoy, nada ha cambiado, al revés, está mucho peor".

En sus palabras, "del intento de escaquearse, el PP ha pasado al recochineo, no tiene ni ha tenido intención de abordar una negociación seria que busque solucionar la ruptura total de las negociaciones, que actualmente no existen entre trabajadores y Partido Popular, el bloqueo es total y absoluto, y ellos no tienen intención de desbloquearlas".

Esta situación, ha afirmado, "es inédita en este Ayuntamiento, los representantes sindicales no conocemos antecedentes de situaciones similares, llevamos años negociando y siempre, más o menos, cuando se ha llegado a la mesa para negociar, se hacía al menos sobre algunas propuestas".

Ahora, "no hay nada de propuestas, solo palabras que, al final, son una tomadura de pelo y dejar pasar el tiempo sin tomar ninguna decisión ni ningún acuerdo". "Y mientras -ha reseñado Rubio- la precariedad y el ordeno y mando es lo que se quiere instaurar, el PP quiere aplicar el rodillo a sabiendas de que o negociamos lo que quieren o lo implantan".

Por eso, ha considerado que "lo que pretenden, al final, es dejar pasar la Legislatura y que el problema les quede a los que vengan por detrás, el PP está sin ganas de negociar con los trabajadores y solamente quieren aumentar los problemas de negociación a sus sucesores".

En este marco, "desde UGT, CCOO y SPPME queremos desmentir de forma categórica cualquier declaración de cualquier miembro del PP del Ayuntamiento de Logroño en la que afirme o deje ver, de forma más o menos velada, cualquier tipo de acercamiento o negociación con los representantes sindicales".

"No hay oferta alguna que tenga relación con los problemas de la plantilla municipal, con el incumplimiento de los acuerdos y compromisos alcanzados con sus trabajadores o cualquier alternativa que de solución al atentado diario contra las libertades individuales de bomberos y policías mediante el uso indiscriminado de Resoluciones de Alcaldía, que se usan para resolver la incompetencia del PP para abordar una negociación con los trabajadores del Ayuntamiento", ha recalcado Rubio.

En sus palabras, "se ha venido diciendo en los últimos días que estaban desbloqueados algunos temas, y que había vías de negociación, pero nada más lejos de la realidad, no hay nada, hay acuerdos que se siguen sin cumplir, como hemos venido denunciando desde el pasado mes de mayo".

Por su parte, José Antonio Bazo, representante de UGT, ha recordado que "se siguen sin cumplir varios temas acordados", entre los que ha señalado los 400 euros para todos los funcionarios o los 50 euros para determinados grupos "además de otros problemas cotidianos que tienen los trabajadores municipales".

Ha insistido en que "no hay ningún acercamiento" y ha señalado que "por eso, sorprende que digan desde el PP que sí lo hay, cuando no existe para nada ese acercamiento nada más lejos de la realidad".

Los representantes sindicales han señalado, por último, que "hemos acudido a dos mesas, pero solo para sentarnos en plan 'venid que os decimos algo', y ha sido nefasto". "No hay ningún acercamiento y no lo puede haber porque no hay ningún plan. El problema se va a quedar para los que vengan", han finalizado.