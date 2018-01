PP cree que el Realismo Mágico donde vive Carmena le hace "fracasar" y proteger a "los chupópteros" de La Ingobernable

30/01/2018 - 14:12

El portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento madrileño, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este martes que la alcaldesa, Manuela Carmena, vive instalada en el "Realismo Mágico", y en él "fracasa como alcaldesa", ya que, entre otras cosas, no tiene presupuestos y "protege a los chupópteros de La Ingobernable y quiere echar a los alumnos de la Escuela Taurina".

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Según ha explicado desde el atril de Cibeles, la regidora "pretende hacer pasar por cotidiano lo irreal o extraño". "No vive en Madrid, vive en su Madrid", ha expresado Almeida entre aplausos de la bancada popular.

El no entendimiento con nueve concejales de Ahora Madrid, es lo que a juicio de Almeida, ha contribuido a que no haya todavía presupuestos para la capital. "No quiere decir que no aprueba el presupuesto por 9 de sus 20 concejales.

Además, ha criticado la frase de 'Madrid está que se sale' de la alcaldesa, ya que según Almeida, "la que está de salida" es la propia regidora, ya que la capital continúa "sin presupuestos". También ha cargado contra la intención del Consistorio de cerrar la escuela de tauromaquia de El Batán, mientras que "protegen a una pandilla de desarrapados, de chupopteros, en La Ingobernable", que "pretenden vivir a costa de los madrileños".

Y es que para Almeida, Carmena quiere cerrar la escuela de Tauromaquia no porque no le gusten los toros, sino "porque no le gusta España", y "los toros vertebran la cultura de España". "Proteja a los que quieren ganarse la vida, y eche a los que quieran vivir de los demás", ha apuntado.

Almeida ha comparado además a Carmena con Eva Perón al entregar regalos de Reyes a los niños que se quedaron sin ellos en Madrid. "Desde Evita Perón no se había visto un homenaje como el suyo con los niños más desfavorecidos... eso es caridad, y eso se deja en la intimidad de cada uno", ha indicado el portavoz del PP en Cibeles.