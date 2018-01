Los vecinos aprueban al Ayuntamiento con un 5,6 y ven el empleo y la limpieza como los mayores problemas

30/01/2018 - 14:29

El barómetro municipal muestra que la valoración es mejor en Quatre Carreres y la Saïdia y peor en Camins al Grau y el Pla del Real

El barómetro municipal muestra que la valoración es mejor en Quatre Carreres y la Saïdia y peor en Camins al Grau y el Pla del Real

VALÈNCIA, 30 (EUROPA PRESS)

Los vecinos de la ciudad de València aprueban la gestión del Gobierno municipal y le otorgan un 5,6, por encima de la valoración que ofrecen sobre la Generalitat, con un 5,3, y sobre el Gobierno central, que suspende con un 4,1.

Además, el 36,6 por ciento ve en el Empleo el principal problema de la ciudad; seguido por la Limpieza, que preocupa a un 15,6%, y la Corrupción, a un 8,6%, con el mismo porcentaje que el Urbanismo.

Así se desprende del último Barómetre Municipal d'Opinió Ciutadana encargado por el consistorio de la capital valenciana y que ha presentado este martes en rueda de prensa el concejal de Control Administrativo, Carlos Galiana. En esta encuesta, realizada entre el 29 de noviembre y el 21 de diciembre, se ha cuestionado a 2.302 habitantes de la ciudad de València y este trabajo ha tenido un coste de 17.598 euros sin IVA.

Entre las múltiples preguntas realizadas a los encuestados, se ha inquirido por la gestión del Ayuntamiento. Ante esta cuestión, la calificación más repetida es un 5 (18,8%), seguida de un 6 (16,1%) y un 7 (16%). Con todo, un 69,9% da el visto bueno al mandato municipal, mientras que un 27,1 lo suspende y un 3 no sabe o no contesta y la media resultante es de un 5,6.

Por barrios, las máximas notas a la gestión local las ponen los encuestados de Quatre Carreres (6,3) y la Saïdia y Campanar con un 6,2. En el extremo opuesto, los distritos que peor ven la tarea llevada a cabo por el equipo del alcalde Joan Ribó son Camins al Grau (3,3) y el Pla del Real (4,2), cuyos vecinos son los únicos que no dan siquiera un suficiente ante esta pregunta.

Preguntado por esta circunstancia, Galiana ha explicado que cruzarán los datos obtenidos en este barómetro con la situación económica de cada zona de la ciudad y "cada uno sacará sus propias conclusiones". "No les preocupa por ejemplo el empleo", ha señalado el edil.

Esta nota de 5,6 a la gestión del consistorio se encuentra por encima de las puntuaciones que los ciudadanos ponen a la Generalitat Valenciana, con un 5,3, y al Gobierno central, que no logra el suficiente y se queda en un 4,1.

En esta encuesta también se ha preguntado a los participantes por si creen que la ciudad, la comunidad y el país ha mejorado y si mejorará. El 38,3% cree que València ha mejorado y el 38,6 que lo hará en el futuro; el 32%, que la Comunitat Valenciana ha mejorado, frente a un 35,8 que dice que ese cambio llegará y, a nivel nacional, un 13% ve ya una mejoría y un 28,1 tiene fe en una próxima situación más benévola.

PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA CIUDAD

En cuanto a la identificación de los mayores problemas en la capital valenciana, el Empleo se sitúa en una destacada primera posición, ya que es la respuesta del 36,6% de los encuestados. A esta disfunción le sigue la Limpieza, respuesta de un 15,6%, y la Corrupción y el Urbanismo, con un 8,6.

Galiana ha destacado que este trabajo se llevó a cabo antes de que se produjeran las declaraciones en el juicio del caso Gürtel, en el que el ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, reconoció que el partido se había financiado con dinero negro para organizar los actos de campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008.

Sobre la gestión de los servicios públicos municipales, el concejal ha puesto de relieve que todos logran una puntuación por encima del 5 salvo uno, Aparcamientos públicos, lo que supone que el 95% aprueban. Las puntuaciones más destacadas son para Playas (6,8); Mercados Municipales (6,6); Actividades Culturales (6,6) y Fiestas Populares (6,6). En el apartado de movilidad, tanto el servicio de la EMT como el Carril Bici/Valenbisi consiguen un 6,1.

Preguntados por la situación de su distrito, los vecinos de València consideran en un 30% que ha mejorado su barrio y un 34,7 creen que lo hará en el próximo año, mientras que la mayoría, un 51,9 y un 51, ven que continúa y continuará igual, respectivamente. Únicamente un 17% ven un empeoramiento en su zona y un 7,9 esperan que la situación de su distrito sea todavía más deficiente.

Si se cuestiona a los ciudadanos por el problema principal de su distrito, la Limpieza y el Urbanismo destacan especialmente entre las respuestas, con un 26,5 y un 20,3%, seguidos del Empleo, un 13,1%, y ya a más distancia Seguridad y Convivencia con un 5,8% de los encuestados.

Por el contrario, lo que más gusta de los barrios de València es la Variedad de Servicios (24,8%); la Proximidad al centro (21,8%); el Vecindario (15,9%); la Buena Red de Transporte (12,7%), y la Tranquilidad (9,3%). Los vecinos pedirían al Ayuntamiento que mejorara en sus barrios el Urbanismo (25,2%); la Mejora en la Limpieza y Recogida de Residuos (21,8%); la Mejora de Zonas Verdes (14,2%), y la Mejora de la Seguridad (11%).

COMERCIO Y CONSUMO

La segunda parte de este Barómetre Municipal d'Opinió Ciutadana se centra en cuestiones relacionadas con los hábitos de Consumo y de Comercio de los ciudadanos de València. Así, se ha cuestionado por la Atención del Personal, con un 8,4 de nota en el barrio de los encuestados y un 8,2 en el conjunto de la ciudad; los Horarios Comerciales, 8 en el distrito y 8,5 en la urbe, y la Oferta Comercial, 7,8 y 8,5, respectivamente.

La encuesta municipal también ha servido para comprobar los horarios en los que los ciudadanos suelen hacer la compra. Mayoritariamente, un 63,8% ha dicho adquirir sus productos de Alimentación, Droguería e Higiene Personal de lunes a viernes en horario comercial --de 9 a 14 y de 17 a 20 horas--; un 14,7% no tiene una hora ni día fijos; un 8,3% hace su compra los sábados en horario comercial y un 5% sin día fijo, pero en horario comercial. Solo un 0,1% elige el domingo para hacer su compra semanal de este tipo de productos.

Además, el centro de la ciudad es el lugar elegido en el último año para acudir a los comercios para el 83,1% de los encuestados, mientras que un 71,1% también ha visitado Centros Comerciales y un 50,1 ha elegido el Mercado Central de València.

Preguntado por si estos datos pueden influir en la ratificación del acuerdo sobre horarios comerciales que debe firmar el Observatorio Local de Comercio de València el próximo día 6, el concejal ha subrayado que "la gente compra mayoritariamente de lunes a viernes en horario comercial" y ha bromeado con que "desabastecimiento en la ciudad no hay".

Finalmente, sobre Consumo Cultural, Galiana ha comentado que tendrán que trabajar en esta aspecto, dado que en los últimos tres meses un 53,4% de los entrevistados reconoce no haber comprado un libro; un 71% tampoco ha adquirido un DVD o CD; un 47,1% no ha ido al cine; la cifra se alza hasta el 80,8% en el caso de la Danza; un 79,5% tampoco ha ido a un concierto; un 87,5% no ha presenciado una Conferencia o Debate; un 80,3% no ha disfrutado de una fiesta popular, y un 80,3 tampoco ha acudido a un museo o una exposición.

"FOTOGRAFÍA REAL DE LA CIUDAD"

En la rueda de prensa, Galiana ha afirmado que este barómetro --que "no se cocina"-- significa una "fotografía bastante real de la ciudad", seis meses después de la última encuesta municipal, cuya nueva edición llegará antes de verano y preguntará, además de por las valoraciones generales sobre gestión, sobre Medio Ambiente.

Tras esta edición del barómetro, el próximo trabajo para conocer la opinión de los vecinos de València tendrá como segunda parte aspectos relacionados con la Política.