Plataforma afectados por desvío de la N-232 advierte de "deficientes" áreas de servicio y "robos" a camiones en la AP68

30/01/2018 - 14:32

La Plataforma de afectados por el desvío la N-232 ha advertido este martes del "deficiente estado" en el que se encuentran las áreas de servicio de la autopista AP68 en La Rioja, por donde deben circular de manera obligatoria los camiones, al tiempo que ha denunciado que se están produciendo "robos" en estos espacios, por lo que plantean un "boicot a la autopista" en su paso por la comunidad.

LOGROÑO, 30 (EUROPA PRESS)

Como señala la Plataforma en un comunicado, "repostaje más caro, servicios hosteleros de poca calidad y áreas de descanso únicamente para los turismos, de esta manera, los transportistas denuncian que "no paramos en La Rioja, intentamos parar antes o después por los deficientes servicios que ofrece la autopista".

La Plataforma aporta el testimonio de Rafa Tello, transportista autónomo, quien afirma que "sólo queremos que nos dejen hacer uso de los servicios de la N-232 como veníamos haciendo hasta ahora, no queremos volver a la N-232, porque la vía rápida es mejor y más segura, sólo que nos dejen salir para hacer uso de sus servicios, nos tratan como a perros".

La asociación señala que "la decisión tomada por el Gobierno de La Rioja de obligar el desvío del tráfico pesado de la N-232 a la AP68 en el tramo Tudela-Zambrana no sólo ha afectado a los negocios que operan en la Nacional a lo largo de estos 150 kilómetros, sino también en gran medida a los transportistas y por tanto, a la riqueza de nuestra comunidad".

En este sentido, asegura que "los transportistas se quejan de los servicios deficientes de una autopista que está adaptada exclusivamente para los turismos". Así, desde la Plataforma apuntan de nuevo las palabras de Rafa Tello, quien indica que "en el tramo de Tudela a Zambrana hay tres áreas de servicio: Tudela, Calahorra y Logroño, de las cuales sólo funcionan al completo los servicios del área de Logroño, y allí no cabemos, ya que sólo caben entre 20 o 25 camiones".

De la misma manera, comenta que "en las siete áreas de descanso que hay en dicho tramo, entran un máximo de siete u ocho camiones y sólo hay un contenedor en cada una de ellas, por no hablar que es una zona sinvigilancia y sin luz, nos sentimos desprotegidos".

El transportista, según la Plataforma, afirma que "muchos de nosotros llevamos material de gran valor dentro del camión y no podemos arriesgarnos a dormir en un sitio no seguro donde nos pueden robar a la mínima, de hecho a mí me han robado gasoil en lo que va de mes en la autopista, ya teníamos localizadas nuestras zonas seguras a lo largo de la N232, sólo queremos que nos dejen volver a usarlas".

La Plataforma aporta igualmente el testimonio de Carmelo San Emeterio, chófer para una empresa de transportes, "quien cuenta que "en las áreas de servicios no hay servicios para comer ni para ducharte, para vivir como una persona normal, que no somos animales, en la única que hay 24 horas es en la de Logroño y vas ahí y te asesinan, porque tienen unos precios estratosféricos".

Añade, además que "en las áreas de descanso no nos encontramos seguros, a mí aún no me han robado, pero a compañeros míos sí y encima no puedes hacer nada porque si te defiendes igual te pegan una paliza, se están aprovechando de la situación, han nacido bandas que se dedican a robarnos a partir del nacimiento de la medida".

Por eso, se pregunta que "en las áreas de descanso quién descansa, porque estás en la autopista y el ruido de tráfico es constante". Los transportistas, dicen desde la Plataforma, "solo piden que se flexibilice la medida, que les dejen salir a hacer uso de los servicios de la N-232 a su paso por La Rioja, y en su caso, que liberalicen la AP68 y dejen libre circulación por ambas vías".