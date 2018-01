XsP pedirá ejecutar las obras del carril-bici de Rodríguez San Pedro sin esperar al Plan de Movilidad

La edil Verónica Rodríguez cree que la propuesta hecha del Plan es la "justificación perfecta para no ejecutar nada"

La concejala del Grupo Municipal de Xixón Sí Puede (XsP) Verónica Rodríguez ha avanzado este martes que pedirán al Gobierno local que se apruebe con "carácter inmediato" la modificación presupuestaria necesaria para ejecutar las obras del carril-bici de la calle de Rodríguez San Pedro, sin tener que esperar a que se apruebe el Plan de Movilidad, el cual, según la edil, presenta una propuesta de medidas "imprecisa y pobre".

Rodríguez, en rueda de prensa en el Consistorio, ha defendido que se atienda así la petición vecinal, de forma que se traslade la zona de aparcamiento al otro lado de la vía y que se amplíe la zona de paseo para incorporar al carril-bici, similar a lo actuado en el paseo del Muro.

En cuanto al Plan de Movilidad, ha opinado que, tal como está planteado, es la "justificación perfecta para no ejecutar nada". A este respecto, ha mostrado su disconformidad con que se haga un plan para que diga que hay que hacer más estudios por importe de más de 500.000 euros, cuando ya se había advertido desde XsP que el diagnóstico previo realizado no servía de base adecuada para hacer propuestas.

Tampoco hay un análisis de los puntos negros en la ciudad y ni se aclara qué hacer para mejorar la carga y descarga o el sector del taxi. Ha incidido, además, en que el autobús lanzadera a Nuevo Roces no soluciona por sí el problema de comunicaciones del barrio.

En cuanto a Emtusa, ha llamado la atención sobre que el Plan solo habla de prioridad semafórica. Sí se alude a la necesidad de un estudio futuro, por importe de 60.000 euros, después de la puesta en marcha el 'metrotren'. Para ella, debería de haberse hecho alguna propuesta también antes de su entrada en funcionamiento. Tampoco se refiere el Plan a carriles-bus o retranqueos y solo habla de un plan de mejora en marquesinas.

ZONA RURAL "OLVIDADA"

Respecto a la zona rural, Rodríguez cree que es la "gran olvidada" del Plan, sin propuestas más allá del taxi rural que el gobierno tiene "empantanado", ha remarcado. Asimismo, ha indicado que en el pliego de prescripciones técnicas se pedía un escenario actual y a futuro, pero sin embargo solo aparece el primero y luego uno previsto y otro ambicioso, sin decir qué medidas implican cada uno.

También se dice que hay que priorizar las medidas previstas, pero de las 47 propuestas se marcan 27 que tienen prioridad alta, por importe de 31 millones de euros, pero sin ordenarlas según importancia. La edil se ha quejado de que su prioridad de deja a criterio del Gobierno local

Además, no se habla del futuro bulevar de Jove, la ampliación de Cabueñes o la reforma de las avenidas de Manuel Llaneza y Pablo Iglesias. No se aborda tampoco la movilidad en el entorno del Parque Científico y solo se dice que hay que hacer planes de movilidad sectoriales en espacios con mucha movilidad. También se debe concretar qué medida se aplica en los colegios y ha apostado por que el área de prioridad residencial no sea solo de Cimavilla, sino que se lleve también a otros barrios.

Por otro lado, XsP cree que hay otros temas, como es e caso de Cimavilla y los itinerarios peatonales, que el Plan sí se concreta. Asimismo, ha reconocido que si bien están de acuerdo con el espíritu del documento, como la prioridad de los modos de transporte, es "tan genérico y abstracto que queda todo por hacer", ha lamentado, antes de recordar que el próximo día 6 se debatirá en el Foro de Movilidad. De hecho, ha mostrado su temor a que el Gobierno local deje en manos de este Foro marcar la hoja de ruta del Plan, para eludir su responsabilidad si no sale adelante.