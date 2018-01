El PP propone que la nueva ley educativa incluya un fondo de cohesión territorial

30/01/2018 - 15:01

PSOE y Podemos piden alcanzar como mínimo el 5% del PIB y Ciudadanos "blindar" el coste por alumno para evitar desigualdades entre CCAA

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Educación del Grupo Popular en el Congreso, Sandra Moneo, ha planteado al resto de grupos de la Subcomisión para el Pacto Social y Político por la Educación que la nueva ley educativa contenga un fondo de cohesión territorial entre el Estado y las comunidades autónomas para garantizar la igualdad de oportunidades de todos los alumnos españoles.

En declaraciones a los medios, la diputada 'popular' ha subrayado la necesidad de que el pacto tenga una cobertura "más amplia" en materia de financiación, a través de este fondo de cohesión territorial, que según ha advertido, debe suponer "un compromiso por parte del Gobierno y de las comunidades autónomas".

A su juicio, este fondo permitirá dotar de "mayor transparencia" al sistema educativo con el fin de "evitar esas diferencias entre autonomías en relación al gasto por alumno". Asimismo, ha subrayado que este fondo lo dotaría tanto el Estado como las comunidades autónomas.

"Este fondo queremos que se contemple en la nueva ley y que este fondo contenga los mecanismos para garantizar la igualdad. Una cosa es la memoria que acompaña a las medidas del pacto y otra cosa es este fondo como elemento vertebrador del sistema para subsanar las diferencias entre las comunidades y para que todas las medidas contenidas en la ley se apliquen dentro de una corresponsabilidad y solidaridad entre el Estado y las comunidades autónomas", ha explicado Moneo.

Aunque todavía la Subcomisión debate sobre el primer punto del guión, relativo al diagnóstico del sistema educativo, y todavía no ha llegado al de la financiación, los grupos ya conocen las propuestas del resto en esta materia. Así, la portavoz del PSOE, Luz Martínez Seijo, ha apuntado que el fondo de los 'populares' es un planteamiento "poco serio" sin una asignación presupuestaria concreta.

Además, ha subrayado que "no hay nada nuevo", pues una iniciativa muy similar ya la puso en marcha el Gobierno socialista, con los programas de cooperación territorial (educación de cero a tres años, programas de refuerzo, idiomas, entre otros), y el Ejecutivo de Mariano Rajoy "se cargó".

Asimismo, Martínez Seijo ha exigido al Gobierno "un compromiso claro y serio" de financiación y de recuperación del gasto en materia educativa, con un incremento progresivo de 1.500 millones anuales hasta alcanzar el 5% del PIB en 2025 para recuperar el nivel de 2011, un planteamiento que comparte el portavoz de Educación de Unidos Podemos, Javier Sánchez.

"Esperemos que recapaciten y que se tomen en serio el Pacto por la Educación, que requiere de una serie de propuestas que necesitan a su vez de una financiación para revertir todos los recortes que se han producido en los últimos años y para apostar verdaderamente por la mejora de la educación en este país. Eso requiere una financiación y un compromiso serio por parte de este Gobierno", ha reclamado la portavoz del PSOE.

En este sentido, ha indicado que los socialistas quieren marcar dos líneas de incremento de la financiación: la primera, garantizando en el marco de la financiación autonómica que las comunidades, las gestoras de la educación de este país, puedan hacer frente a todos los acuerdos que vayan a salir del posible acuerdo educativo; y la segunda, un incremento de los PGE con un avance progresivo en materia de financiación de aquí a una serie de años.

El portavoz de la formación morada ha insistido en que la financiación es un tema "fundamental" del pacto y un asunto en el que se verá si hay una "verdadera voluntad" por parte del Gobierno para que "rectifique muchas de las políticas del señor Wert".

Asimismo, ha señalado que en Unidos Podemos van a ser "muy claros" en materia de financiación: "Hay que revertir los recortes y asegurar un suelo de financiación de al menos el 5% del PIB para 2020 que asegure una educación pública "de calidad".

"NO VAMOS A ABANDONAR LA SUBCOMISIÓN"

"Nosotros no vamos a abandonar la subcomisión. Algún grupo querría eso, pero creemos que es nuestro deber trabajar aquí", ha indicado Sánchez, no sin añadir que sin financiación "desde luego no se puede hablar de pacto educativo", pero ha advertido de que "puede que con la excusa de del pacto educativo se acabe teniendo algo incluso peor que la LOMCE". "Por este motivo vamos a estar muy vigilantes", ha apostillado.

Desde Ciudadanos, Marta Martín ha criticado que las propuestas de financiación se basen en el "mantra" del porcentaje del PIB y ha señalado que lo responsable es hacer primero un cálculo de la inversión por puesto escolar, una vez incorporadas las medidas que se quieran implantar en el pacto, y después "blindar" el coste o la inversión por alumno para que haya un modelo "equitativo" entre las distintas autonomías. "No puede ser que un niño del País vasco reciba dos mil euros al mes más que uno de Extremadura", ha apostillado.

"A nosotros, mientras se blinde el coste por puesto escolar y mientas se exija un acuerdo desde Gobierno central y desde las comunidades autónomas para que los fondos en educación sean finalistas, nos parecerá correcto", ha apuntado Martín, para añadir que "mientras se infrafinancie y no se garantice que todos los españoles somos iguales en financiación educativa, Ciudadanos no va a aceptar ninguna propuesta".