La feria de hostelería HIP2018 reunirá a 15.000 profesionales y dejará en Madrid un impacto de 17 millones

30/01/2018 - 15:12

Con más de 300 firmas participantes duplica su espacio expositivo ocupando dos pabellones de Ifema

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La feria Hospitality Innovation Planet (HIP) reunirá en Madrid del 19 al 21 de febrero a empresarios y directivos de la hostelería y restauración que dejarán en la ciudad un impacto económico de 17 millones de euros gracias a las más de 300 firmas participantes tras duplicar su espacio expositivo ocupando este año dos pabellones de Ifema.

Madrid se convertirá en febrero en la capital de la innovación en el sector de la hostelería, restauración y catering (horeca) y mantiene su apuesta por la innovación como vía para impulsar su competitividad.

La feria Horeca Profesional Expo HIP 2008, que celebrará este año su segunda edición en el recinto de Ifema, prevé alcanzar durante los tres días de evento los más de 15.000 profesionales que visitarán los 30.000 metros cuadrados del evento que se consolida como referencia para el canal horeca en España y Europa.

En el evento de presentación que tuvo lugar este martes en la Feria de Madrid los organizadores confirmaron que el ritmo de las acreditaciones supera el 32% de registrados en relación a las mismas fechas del año pasado.

"HIP es la herramienta clave para identificar necesidades y configurar una estrategia que permita a los profesionales acercarse a las últimas innovaciones en soluciones, equipos y productos, y a los nuevos modelos de negocio para hoteles, restaurantes y bares", explicó el director general de Ifema, Eduardo López-Puertas, que califica la feria como "una innovadora plataforma de innovación y conocimiento".

Al acto de presentación también asistieron los presidentes del HIP Hugo Roviray Octavio Llamas que destacaron que la transformación económica social de destinos turísticos están impulsando el crecimiento en la inversión hotelera y la innovación en productos y servicios.

"Esta feria es el evento perfecto para conocer nuevos modelos de negocio en un entorno donde la mejora de la experiencia al cliente es clave para generar valor de marca y beneficio económico", explicó el director general de NH Hotel Group para el sur de Europa.

HOSPITALITY 4.0 CONGRESS, CITA PARA LOS LÍDERES DEL SECOTR.

En el marco de HIP se celebrará también Hospitality 4.0 Congress, el mayor congreso internacional sobre innovación y transformación del sector con agenda propia y soluciones verticales para cada perfil profesional (dirección general, marketing, ventas, compras, operaciones, chefs).

"Compartiendo conocimiento nuestras empresas podrán ser más fuertes y potentes y nuestra industria más competitiva", afirmó la directora del programa del Congreso, Eva Ballarín, quien destacó que supondrá un momento de inspiración y disrupción para todo el sector.

Esta nueva edición acogerá más de 300 ponentes nacionales internacionales en sesiones de marketing, nuevos modelos de negocios, transformación digital, rentabilidad, o sostenibilidad, entre otros temas. El congreso contará con cuatro auditorios en zonas de exposición con áreas interactivas en los que se desarrollarán las seis agendas previstas y las seis áreas de interés.

El congreso estará dividido en cuatro zonas específicas: 'Bar and Co' dedicado al mundo de los bares, 'Digital Theather' dedicado a la innovación digital, 'Food and Restaurant Theatre' donde se mostrarán las nuevas propuestas de la industria alimentaria y 'Equipment and Design Theatre', espacio destinado a descubrir el mejor diseño de interiores y los equipos más innovadores.

"Esta cumbre, que también es una suma de eventos de referencia, es un evento excepcional a nivel de negocios y tiene el objetivo de convertir a Madrid en la capital de la innovación horeca en 2018", explicó el director el encuentro, Manuel Bueno.

PRINCIPALES NOVEDADES.

Como principal novedad este año destaca la celebración del Hotel Trends 2018 que tendrá lugar el 20 de febrero y que reunirá a los principales actores de sector hotelero para debatir desde la perspectiva de la innovación, la transformación y nuevos modelos disruptivos de gestión, el futuro de la hostelería y el turismo.

Asímismo, Hospitality 4.0 acogerá la novena edición de Restaurants Trends by Marcas de Restauración, el mayor foro nacional de restauración organizada y Barra de Ideas, un encuentro para profesionales de la hostelería que buscan ideas e innovaciones para su negocio.

"El sector de la hostelería en España no va bien, va muy bien, con un crecimiento el doble que el PIB. Es el sector que da más puestos de trabajo y lidera la creación de empleo en nuestro país", concluyó Llamas para quien la hostelería y la hotelería nacional han jugado un papel fundamental en convertir a España en líder turístico mundial.